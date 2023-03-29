3 bin sandık için seferberlik

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP’li belediye başkanlarına 3 bin 90 sandıkta hâlâ görevli olmadığını söyledi.

Bu konuda da sandık görevlilerindeki açığın kapatılması için başkanlardan yardım istendi. Ancak eksik olan sandıkların hangi ilde oldukları ya da son durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Parti kaynakları, her geçen gün görevli olmayan sandık sayısının azaldığını belirtirken, “Çalışmalarımız da devam ediyor. 6’lı masadaki partilerin de sandıklarda görevlileri olacak. Her sandığa en az bir görevli bir de yedek bulmayı amaçlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.



