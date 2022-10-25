3 çocuk önerisi yetmedi: Erdoğan'dan evliliğe teşvik programı

25 Ekim 2022 Salı, 17:38

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Programda; ailenin güçlenmesi amacıyla “evliliklerin arttırılması için teşvik edici eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılacağı” belirtildi.

Programa göre, dinamik ve genç nüfus yapısının korunmasına katkı sağlamak için “Geniş ve büyük aile modelleri özendirilecek” buna yönelik ise, “kuşaklararası eğitim modülü hazırlığı tamamlanarak” eğitimlere başlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla, yurt dışında yaşayan vatandaşlara “modüler aile eğitim programları” uygulanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “aile kurumunun korunması, nesillerin milli manevi değerlerle yetişmesini sağlama amacıyla toplumsal farkındalığı arttıran çalışmalar yapılacaktır. Önlemlere ilişkin yılın ilk yarısında bir eylem planı hazırlanacak.

YÜZDE 56,74 ARTTI

Kadın sığınmaevlerinden yararlananlara dair bilgiler de programda yer aldı. 2020’de 35 bin 331 kadın, 20 bin 551 çocuk, toplam 55 bin 882 kadın ve çocuk sığınma evinde kaldı. Kadın ve çocukların konukevlerinden yararlanma sayısı 2021’de toplam 87 bin 595’e ulaştı. 2022 yılının ilk dokuz ayında kadın ve çocuğun konukevinde barınma sayısı 53 bin 374 rakamlarına ulaştı.

2020’de konukevinde kalan toplam kadın ve çocuk sayısı 55 bin 882 iken 2021’de bu sayı 87 bin 595’e ulaşarak yüzde 56,74 arttı.

Kadınların istihdam ve işgücüne katılımın oranlarının erkeklere göre daha düşük olduğu kaydedilirken, 2021 yılında kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 32,8. Erkeklerde bu oran yüzde 70,3 olduğu belirtildi.