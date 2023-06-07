3 koltuk dolduruldu: MİT’in başına İbrahim Kalın, Genelkurmay’a Avsever, İstanbul Valiliği’ne Gül atandı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 10:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kabinede Hakan Fidan’ın dışişleri bakanı olarak yer almasıyla MİT Başkanlığı, Ali Yerlikaya’nın içişleri bakanı olmasıyla İstanbul Valiliği, Yaşar Güler’in milli savunma Bakanı olmasıyla da Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş kaldı. Erdoğan, önceki akşam saatlerinde bu makamlara atama yaptı. Atamaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı duyururken dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşti.

Seçim öncesi adı MİT Başkanlığı için geçen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, resmen MİT başkanı oldu. Ancak Kalın’ın geçmişi sık sık muhalefetin eleştirilerine neden oldu.

Kalın, FETÖ’nün yayın organı Today’s Zaman’da yazarlık yaptı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’i Georgetown Üniversitesi’nin 2009’da açıkladığı “En etkili 500 Müslüman” listesine soktuğu iddia edilen Kalın, gazetecileri fişlemesi ile tartışmaların odağına yerleşen SETA’nın kurucu başkanlığını yürüttü. Kalın’ın adı, “Gölge CIA” olarak tanımlanan Stratfor belgelerinde de geçiyor. Bu belgelerde kendisinden “Büyük bir kaynak” olarak bahsedilen Kalın için kullanılan kod ise “TR326”.

ERDOĞAN'A OY İSTEDİ

İstanbul Valiliği’ne ise Gaziantep Valisi Davut Gül atandı. 14 Mayıs seçimlerinden önce Erdoğan’a oy çağrısı yapmasıyla tepki çeken Gül, 2018’de, Sivas valiliği döneminde “Madımak Katliamı” anması düzenlemek isteyenlere yönelik “Cumhurbaşkanı ve hükümet aleyhinde hakaret içeren slogan atılırsa mitinge müdahale ederiz” sözleriyle de gündeme geldi. Gül’ün “açıkça dini değerleri aşağıladığını” iddia ederek, 10 Kasım 2021’de şair Süleyman Apaydın’ın “Yıkın Heykellerimi” şiirini okuyan öğretmeni hedef göstermesinin ardından öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

KILIÇ BAŞDANIŞMAN OLDU

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandı. Kılıç’a ayrıca “büyükelçi” unvanı da verildi. Savunma Sanayii Başkanlığı’na ise Haluk Görgün getirildi. Görgün, ASELSAN Yönetim Kurulu başkanlığı ve genel müdürlüğü görevlerini yürütüyordu.

Genelkurmay Başkanlığı’na Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever getirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir” denildi. Avsever, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaptığı “İstanbul’a müdahale etmeye hazırız. Bütün kolordu mensubu görevinin başında. Bu belayı defetmeye hazırız” ifadeleriyle tanınıyor.