3 lider ortak grup kurmak için görüştü
Deva Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Meclis’te ortak grup kurmak için görüşme yaptı.
DEVA Partisi, bu gece yaptığı yazılı açıklamayla, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun TBMM’de ortak grup oluşturma konusunu görüştüklerini duyurdu.
DEVA Partisi tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelerek, seçim sonuçlarını değerlendirmişler, TBMM çalışmalarında ortak grup oluşturma başta olmak üzere siyasal alandaki iş birliği modaliteleri konusunda istişarelerde bulunmuşlardır. Görüşülen hususlar partilerin yetkili organlarında değerlendirilecektir.”
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/NfenkEYaEp— DEVA Partisi (@devapartisi) June 15, 2023
DAVUTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:
“Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirdik. TBMM çalışmalarında ortak grup oluşturma başta olmak üzere siyasal alandaki iş birliği modaliteleri konusunda istişarelerde bulunduk. Görüşülen hususları partilerimizin yetkili organlarında değerlendireceğiz.”
Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirdik. TBMM çalışmalarında ortak grup oluşturma başta olmak üzere siyasal alandaki iş birliği modaliteleri konusunda…— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) June 15, 2023
"GELİŞMELER HAKKINDA KAMUOYU BİLGİLENDİRİLECEKTİR"
Saadet Partisi ise yaptığı yazılı açıklamada, “Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirmişlerdir. Ayrıca TBMM çalışmalarında ortak grup kurulması başta olmak üzere siyasi alandaki işbirliği modelleri hakkında istişarede bulunmuşlardır. Görüşülen hususların partilerin yetkili kurullarında değerlendirilmesine karar verilmiştir. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerine yer verdi.
Kamuoyuna Duyurulur— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) June 15, 2023
Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirmişlerdir. Ayrıca TBMM çalışmalarında ortak grup kurulması başta…
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