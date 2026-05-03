3 Mayıs’ta milliyetçi buluşma: İYİ Parti kadroları Ankara’da bir araya geldi

İYİ Parti, 3 Mayıs Türkçüler Günü dolayısıyla Ankara’da bir etkinlik düzenledi. Söğütözü’ndeki bir otelde gerçekleştirilen programa, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Etkinlikte konuşmacı olarak Prof. Dr. İskender Öksüz, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun yer aldı. Programa ayrıca eski Ülkü Ocakları başkanları Atilla Kaya, Alişan Satılmış ve Suat Başaran da katıldı.

Salonun Türk bayraklarıyla donatıldığı programda, milliyetçi hareketin tarihine ve fikri mirasına vurgu yapıldı. Katılımcılar tarafından sık sık birlik ve devamlılık mesajları verildi. Katılımcıları selamlayarak sözlerine başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, salonda “çok kıymetli hocaların, büyüklerin ve mücadele arkadaşlarının” bulunduğunu belirtti.

3 Mayıs’ın hem anıldığını hem de kutlandığını belirten Dervişoğlu, günün adlandırılmasına ilişkin tartışmaları önemsiz bulduğunu vurguladı. “İster Milliyetçiler Günü densin, ister Türk Milliyetçileri Günü ya da Türkçülük Günü… hiç fark etmez. Bu mensubiyetten duyduğu gururu şuurla taşıyan herkes bizim için kafidir” dedi. “Niyeti halis her Türk’ün Türkçülük Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

'MİLLİYETÇİLİK BİR FİKİR SİSTEMİDİR’

Türk milliyetçiliğinin teorik temeline değinen Dervişoğlu, İskender Öksüz’ün “Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi” eserinin 50. yılına işaret etti. Milliyetçiliğin yalnızca bir duygu değil, bilimsel ve sistematik bir fikir bütünü olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “Bu sevgi teoriyle birleşmezse ideolojiler savaşında büyük sıkıntılar kaçınılmazdır” dedi.

'DÜNYA DEĞİŞTİ, DENGELER FARKLILAŞTI'

Dervişoğlu, son 50 yılda dünya siyasetinde köklü değişimler yaşandığını belirterek, Soğuk Savaş döneminin şartlarının geride kaldığını söyledi. “Tepemizde Sovyetler Birliği yok, bugün komünist propaganda ile mücadele etmiyoruz” diyen Dervişoğlu, Avrupa Birliği, NATO ve küresel dengelerin değiştiğini ifade etti. Yapay zeka ve teknolojik dönüşümün toplumsal yapıyı derinden etkilediğini belirtti.

'KÜRESELLEŞME ÇÖKTÜ, MİLLİYETÇİLİK YÜKSELİYOR’

Küreselleşme politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, milli devletlerin öneminin ortadan kalktığı yönündeki söylemlerin çöktüğünü, bugün Avrupa ve ABD’de milliyetçiliğin yeniden yükseldiğini söyledi. Kontrolsüz göç ve kültürel erozyonun Batı toplumlarını yeniden milli kimlik arayışına ittiğini vurguladı.

'TERÖRÜ KUTSAYAN İKTİDAR ANLAYIŞI'

Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerinde ise iktidarı sert eleştiren Dervişoğlu, "Bugün iktidarda olan ve konjonktürel reflekslerle hareket edenler Allah korusun o uzun ve gerilimli Soğuk Savaş yıllarında Türkiye’yi yönetselerdi, Kars, Ardahan ve Iğdır gibi illerimiz bir pazarlıkçılığın kurbanı dahi olabilirdi” dedi. İktidarın milliyetçilik söylemine yönelik çelişkili tutumunu eleştiren Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Güçlüyken her türlü milliyetçiliği ayaklar altına çiğneyip, zayıfken her türlü milliyetçilikle hareket edip, muhtaçken milleti ve milliyeti değil terörü ve teröristi kutsayan bir iktidar ve ittifak anlayışıyla karşı karşıyayız.”

'TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN BİRLİK İÇİNDE HAREKET ETMESİNİ SAĞLAMALIYIZ'

Dervişoğlu, “Teröristle müzakere edenlerce yönetiliyor olmanın azabı, tek adam sistemiyle solan hürriyetimizin ve istiklalimizin ağırlığı, ihalelerle yok edilen vatan topraklarının acısı...” ifadelerini kullandı. Bu tabloya karşı öfke yerine akıl, dirayet ve inançla hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, “Vatanı sadece sınırdan ibaret görürsek Akbelen’de, Küre’de, Giresun’da, Ordu’da yağmalanan topraklarımızı koruyamayız” dedi. Sosyal medya ve yapay zeka çağında görünür ve görünmez propagandalara karşı uyarıda bulundu.

Dervişoğlu, Türk milliyetçilerine düşen görevin toplumun refahını artırmak olduğunu belirterek, “Türk insanının nasıl daha mutlu, daha sağlıklı ve huzurlu yaşayacağına kafa yormak zorundayız. Somut, işe yarar ve pratik çözümler üretmek zorundayız” dedi. Hürriyet ile güvenlik arasında denge kurulması gerektiğini vurguladı. Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik çağrısı yapan Dervişoğlu, “Her daim bir araya gelmek, dinlemek, konuşmak ve kucaklaşmak zorundayız. Türk milliyetçilerinin akıl ve vicdan birliği içinde hareket etmesini sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu konuşmasını, “Taş değiliz ki kırılalım, tunç değiliz ki eriyelim; Türk’üz ve Allah’a şükür ebediyiz. Türkçülük Gününüz kutlu olsun. Tanrı Türk’ü korusun, ne mutlu Türk’üm diyene” sözleriyle tamamladı. Sanatçı Gökhan Kırdar ise etkinlik kapsamında sahne aldı alarak "kam" gösterisi yaptı.