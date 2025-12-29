3 polis şehit oldu... DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan 'Yalova' açıklaması: 'IŞİD tüm insanlık için ağır bir tehdit olmaya devam ediyor'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yalova'daki operasyonda IŞİD'li teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

"Yalova’da IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında hayatını kaybeden üç polis memuruna Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. IŞİD yalnızca bölgemiz için değil, tüm insanlık için ağır bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD ve türevleriyle mücadelede ülke olarak ortak ve kararlı bir tutum sergilemek herkesin sorumluluğudur."