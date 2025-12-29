3 polis şehit oldu... DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan 'Yalova' açıklaması: 'IŞİD tüm insanlık için ağır bir tehdit olmaya devam ediyor'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.12.2025 14:26:00
Haber Merkezi
Bakırhan, "IŞİD yalnızca bölgemiz için değil, tüm insanlık için ağır bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD ve türevleriyle mücadelede ülke olarak ortak ve kararlı bir tutum sergilemek herkesin sorumluluğudur" dedi.

"KARARLI BİR TUTUM SERGİLEMEK HERKESİN SORUMLULUĞUDUR"

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yalova’da IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında hayatını kaybeden üç polis memuruna Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. IŞİD yalnızca bölgemiz için değil, tüm insanlık için ağır bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD ve türevleriyle mücadelede ülke olarak ortak ve kararlı bir tutum sergilemek herkesin sorumluluğudur."

