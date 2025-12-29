Üsküdar'da belediyeye karşı 'Noel Baba'lı provokasyon

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.12.2025 13:57:00
Üsküdar Belediyesi, Noel Baba kıyafetiyle broşür dağıtan kişinin belediyeyle hiçbir ilişkisi olmadığını duyurdu. "Tamamen kurmaca olan bu eylemin provokasyon amaçlı yapıldığı anlaşılmaktadır" denilen açıklamada, konuyla ilgili hukuki adım atılacağı belirtildi.

Sosyal medyada AKP'li kimi hesaplar tarafından, CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin ilçe meydanında açılan Yılmazı Kadın Emeği Pazarı'nın broşürlerinin Noel Baba kıyafetiyle dağıtıldığı öne sürüldü. Paylaşımlardaki fotoğraflarda, Noel Baba kıyafetli bir kişinin meydandaki metronun çıkışında broşür dağıttığı görüldü.    

Üsküdar Belediyesi ve Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hedef alınarak yapılan bu paylaşımlar üzerine belediyeden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, Noel Baba kıyafetiyle dağıtım yapan kişinin belediyeyle herhangi bir ilişkisinin olmadığı belirtilerek "Tamamen kurmaca olan bu eylemin provokasyon amaçlı yapıldığı anlaşılmaktadır" denildi. 

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Basına ve kamuoyuna,

Birtakım sosyal medya hesaplarının Üsküdar’da Noel Baba kıyafeti giyen bir şahsın belediyemiz adına Yılbaşı Kadın Emeği Pazarımızın broşürlerini dağıttığına dair paylaşımlar yaptığı görülmektedir.

Söz konusu kişinin belediyemizle hiçbir şekilde ilişkisi yoktur. Belediyemiz, Kadın Emeği Pazarımızın duyurusu için herhangi bir broşür basımı gerçekleştirmemiştir ve tamamen kurmaca olan bu eylemin provokasyon amaçlı yapıldığı anlaşılmaktadır.

Üsküdar’da kadın emeğini desteklemek adına gerçekleştirdiğimiz Yılbaşı Pazarımızın asılsız iddialarla hedef haline getirilmesindeki maksadı komşularımızın takdirine bırakıyoruz.

Farklı inançtan insanların huzur içinde yaşadığı Üsküdar’ımızda kin ve nefret ortamı yaratmayı amaçlayan bu türden girişimlere asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Belediyemizin, yaşanan olay ve yapılan paylaşımlarla ilgili hukuki süreci başlatacağını Üsküdarlı komşularımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Üsküdar Belediyesi"

