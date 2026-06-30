30 aydır gündeme getiriyordu... Yankı Bağcıoğlu'ndan, Bahçeli'nin 'askeri hastaneler' çağrısına destek: 'Milli güvenlik zorunluluğu!'

Cumhuriyet Halk Partili, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında dile getirdiği Askeri Sağlık sistemi'ne ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "30 aydır gündeme getirdiğimiz konu, umarım bu sefer sonuca ulaşılır. Ciddi bir milli güvenlik sorunu" dedi.

Askeri Sağlık Sistemi !



30 aydır gündeme getirdiğimiz konu, umarım bu sefer sonuca ulaşılır.



Ciddi bir milli güvenlik sorunu ! https://t.co/cs8uj33Z48 https://t.co/JZ8EWeLAMN — Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) June 30, 2026

"GATA YOK EDİLDİ"

Bağcıoğlu, 2016 yılında dünyanın en çok harekat yapan ordusunun sağlık sisteminin kaldırıldığına, bu nedenle harekât sahasında muharip-sağlık personeli uyumu, kurumsal kültür, çatışmada tıbbi müdahale tecrübesinin kaybolduğuna, asker hastanelerinin ve askeri sağlıkta dünya çapındaki GATA'nın yok edildiğine dikkati çekti.

"MİLLİ GÜVENLİK ZORUNLULUĞU"

Bağcıoğlu, 32 NATO üyesi ülkede sadece Türkiye ve İzlanda'da Askeri Sağlık Sistemi olmadığına işaret ederek, "Türkiye açısından çıkarılması gereken ders nettir. Askeri Sağlık Sistemi'nin yeniden tesisi bir tercih değil, milli güvenlik zorunluluğudur. Askeri Sağlık Sistemi yalnızca yaralı tedavi eden bir yapı değildir; muharebe gücünü koruyan, personelin yeniden göreve dönmesini sağlayan ve ordunun savaşma azmini sürdüren stratejik bir kuvvet unsurudur" değerlendirmesinde bulundu.

"ASKERİ SAĞLIK SİSTEMİ SADECE ASKER HASTANELERİNDEN OLUŞMAZ"

Bağcıoğlu, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Askeri Sağlık Sistemi; kıtalar, birlikler veya gemilerdeki sağlık hizmetleri ile başlayıp, değişik bölgelerdeki asker hastaneleri ile devam eden ve en üst noktada adeta mükemmeliyet merkezi olarak görev yapan Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile tamamlanan kademeli bir yapıdır.

Sadece bir veya birkaç hastanenin açılmasıyla askeri sağlık sisteminin tekrar tesis edileceği algısı yaratılmaktadır.

Askeri Sağlık Sisteminin etkinlikle tesisi ancak;

Harp cerrahisi, travmatoloji, acil müdahale, yanık tedavisi, uçuş / dalış tabipliği gibi kritik uzmanlık alanları ile bu alanlardaki kurumsal kültürün yeniden tesisi,

Askeri sağlık eğitimi veren kurumların yeniden yapılandırılması, TSK’da görev alacak kurum kültürüne ve ihtiyaç duyulan uzmanlığa sahip, askeri faaliyetlere aşina sağlık personelinin yetiştirilmesi,

Yetiştirilen askeri sağlık personelinin birlik, kıta ve gemiler ile sağlık teşkillerinde görevlendirilmesi,

Ankara’da bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin gazilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için askeri sağlık sistemine dahil edilmesi,

Değişik bölgelerdeki asker hastanelerinin ivedilikle yeniden açılması,

Değişik bölgelerde görevlendirilecek asker hastanelerine gazilerimizin ortez - protez işlemlerinin Ankara’ya gelmeye gerek kalmadan yapılması için yetki verilmesi ile mümkün olur."