300 kişi saflardan çıktı: İYİ Parti’de bir toplu istifa daha

İYİ Parti Malatya il ve ilçe teşkilatlarından 300 kişi, istifa ettiklerini açıkladı. Partinin Amasya İl Teşkilatı'nda haftaiçi yine 300 kişinin istifa etmişti.

İHA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 17:28
300 kişi saflardan çıktı: İYİ Parti’de bir toplu istifa daha
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Malatya’da 300 kişi İYİ Parti’den istifa etti. Konuya dair Sümer Park’ta basın açıklaması yapan İYİ Parti kurucu üyelerinden Hacı Kalkan, tepkilerinin genel merkeze olduğunu söyledi.

Diğer bir partili Turan Çatal ise "istifaların bir öyküsünün bulunduğunu" kaydederek, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yapılan hataların tüm uyarılarına rağmen devam ettirilmesinin, istifalarında etkili olduğunu" belirtti.

Çatal, herhangi bir siyasi partiye katılma noktasında ise şimdilik bir çalışmalarının bulunmadığını söyled

3 gün önce İYİ Parti Amasya İl Teşkilat ile merkez ilçe ve ilçe teşkilatlarından da aralarında kurucu üye ve yöneticilerin olduğu yaklaşık 300 kişi, istifa etmişti.

 


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