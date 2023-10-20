Akşener'in eski başdanışmanından çarpıcı iddia: 'AK Parti'yle İYİ Parti İzmir için anlaştı'

Yayınlanma: 20.10.2023 - 12:25

Güncelleme: 20.10.2023 - 12:25

İYİ Parti'den istifa eden Meral Akşener’in eski başdanışmanı Aytun Çıray, İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

Gazeteci Nevşin Mengü’ye konuk olan Çıray, AKP ve İYİ Parti'nin anlaştığını ve AKP'nin İzmir'de aday çıkarmayacağını ileri sürdü.

Çıray şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti ile İYİ Parti arasında bir anlaşma var. Bir kaynağım beni aradı. İYİ Parti ile AK Parti arasında İYİ Parti’nin her yerde aday çıkarması karşılığında AK Parti’nin İzmir’de aday çıkarmama ihtimali tartışılıyor.

İYİ Parti'nin istediği gibi davranma hakkına kimse bir şey diyemez ama Türkiye çapında aday çıkarmaları en çok CHP'ye zarar verecektir. Çok güçlü bir liderlik sergiliyorsanız sizin vaadiniz ittifakla seçim kazanmak olmamalı. Bu aşamadan sonra kurulacak bir ittifak da işe yaramaz.

Meral Hanım, 'kazanacak aday' sürecine benzer bir süreç yürüttü. CHP, örseleniyor. İYİ Partili vekil tarafından HDP'ye, PKK'ya yakın olmakla yorumlandı. Bir başka vekil, biz MHP ve AKP ile ittifak yapmalıyız dedi. İYİ Partili bir vekil, İzmir'de bir STK'nın başkanına gidip, başka şeyler teklif etti. 'İster AKP'den ister bizden aday ol, destek vereceğiz' dedi.

Bir süreç yürüyor ve muhalefet açısından iyi bir süreç yürümüyor. Muhalefetin seçime giderken kendi içindeki açıklaması Tayyip Bey'i kurtarıyor. Ankara, İstanbul'u muhalefet alır. Bilinçli CHP seçmeni ve İYİ Parti seçmeni, İstanbul'da Ankara'da CHP'ye oy verir."