Damadı, 'gübre'si ve 'Passat' isyanıyla hatırlanıyor: Eski AKP'li Mehmet Keleş İYİ Parti'de

Yayınlanma: 20.10.2023 - 12:31

Güncelleme: 20.10.2023 - 12:58

İYİ Parti, 31 Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde adaylarını tanıtmayı sürdürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de partisinin teşkilat buluşmasına katıldı.

Akşener burada yaptığı konuşmasında, partisinin Düzce için belirlediği belediye başkan adaylarını tanıttı.

Buna göre, İYİ Parti’nin Düzce Belediye Başkanı adayı Mehmet Keleş oldu.

Eski AKP'li Mehmet Keleş, Düzce Belediye Başkanı olduğu dönemdeki söz ve eylemleriyle hafızalarda yer eden isimlerden biri. Keleş’in damadı Emre Kurt hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “FETÖ” soruşturması yakalama kararı çıkarılmış, Keleş saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Bugün İYİ Parti saflarına geçen Keleş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü’nün Düzce ayağında, kamp alanına bir kamyon gübre döktürmüştü.

Keleş, AKP'nin Müslüman Kardeşler'e yakınlığı nedeniyle giderek sembolleştirdiği 'Rabia' işaretinin de heykelini diktirmişti.

Keleş'in gündem olduğu bir diğer konu da "lüks araç" sevdasıydı.

O dönem 650 bin liraya makam otomobilini yenileyen Keleş, yapılan eleştiriler üzerine “Tüm belediye başkanları Mercedes ile, Audi ile gelsin, Düzce Belediye Başkanı Passat mı çeksin yanlarına? Böyle mi olsun istiyorsunuz?” demişti.

Mehmet Keleş, 2 Ekim 2017'de AKP Genel Merkezi'nin talimatı üzerinden görevinden istifa etmişti. Her yerel ve genel seçimde adı kulislerde konuşulan Keleş, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde MHP’den şansını denemiş, hatta MHP lideri Devlet Bahçeli ile makamında da görmüşmüş ancak aday gösterilmemişti.