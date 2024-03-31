31 Mart yerel seçimlerinde kaç kişi oy kullandı? Seçmelerin yüzde kaçı sandığa gitti?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:58

Güncelleme: 31.03.2024 - 19:58

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Katılım oranı ise saat 19:31 itibari ile yüzde 71,68 olarak ölçüldü. Geçen sene yapılan genel seçimlerde ise katılım oranı yüzde 87,04 ile sonuçlanmıştı.