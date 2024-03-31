31 Mart yerel seçimlerinde kaç kişi oy kullandı? Seçmelerin yüzde kaçı sandığa gitti?
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler, yurt genelinde sandık başına gitti. Seçimler için 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde kaç kişinin sandık başına gittiği merak konusu oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde kaç kişi oy kullandı? Seçmelerin yüzde kaçı sandığa gitti?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.
31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?
Katılım oranı ise saat 19:31 itibari ile yüzde 71,68 olarak ölçüldü. Geçen sene yapılan genel seçimlerde ise katılım oranı yüzde 87,04 ile sonuçlanmıştı.
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