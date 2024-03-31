31 Mart yerel seçimlerinde kaç kişi oy kullandı? Seçmelerin yüzde kaçı sandığa gitti?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler, yurt genelinde sandık başına gitti. Seçimler için 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde kaç kişinin sandık başına gittiği merak konusu oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde kaç kişi oy kullandı? Seçmelerin yüzde kaçı sandığa gitti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:58
31 Mart yerel seçimlerinde kaç kişi oy kullandı? Seçmelerin yüzde kaçı sandığa gitti?
Abone Ol google-news

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Katılım oranı ise saat 19:31 itibari ile yüzde 71,68 olarak ölçüldü. Geçen sene yapılan genel seçimlerde ise katılım oranı yüzde 87,04 ile sonuçlanmıştı.

   

 


yerel seçimler haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri YSK haberleri seçmen haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’

Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
Oy kullanmaya ‘Bumblebee’ kostümüyle geldi

Oy kullanmaya ‘Bumblebee’ kostümüyle geldi
Son Dakika... Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!

Son Dakika... Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!
Renkli görüntüler: Seçimde Icardi pusulasıyla oy kullandı!

Renkli görüntüler: Seçimde Icardi pusulasıyla oy kullandı!
ANKA Haber Ajansı'ndan flaş açıklama: 'Sandıkların sadece yüzde 3'ü açıldı'

ANKA Haber Ajansı'ndan flaş açıklama: 'Sandıkların sadece yüzde 3'ü açıldı'
Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!

Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!
AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'

AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'
İstanbul’da sandık sonuçları açıklanmadan İmamoğlu’ndan uyarı: ‘Rehavete kapılmayın!’

İstanbul’da sandık sonuçları açıklanmadan İmamoğlu’ndan uyarı: ‘Rehavete kapılmayın!’