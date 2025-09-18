31 Mart yerel seçimlerinde tarihi bir başarı elde eden CHP’de 12 belediye başkanı tutuklu: Aritmetik operasyonları

İ ktidar ve yargının 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerin ardından CHP’ye ve CHP’li belediyelere dönük baskıları artarak devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Başkanvekili Ahmet Şahin dahil olmak üzere İstanbul’un 13 seçilmiş belediye başkanı soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunuyor. Başkanların yanında onlarca belediye görevlisi ve belediye meclisi üyesi de tutuklandı.

TBMM’den sonra ülkenin en büyük ikinci meclisi konumunda bulunan İBB Meclisi’nde belediyenin AKP’den CHP’ye geçtiği 2019’daki yerel seçimlerde AKP’nin 176, CHP’nin 128, MHP ve İYİ Parti’nin 4’er üyeleri bulunuyordu. Son yerel seçimleri İmamoğlu’nun tekrar kazanmasıyla beraber belediye CHP’de kalırken İBB Meclisi’ndeki üstünlük de CHP’ye geçti.

Üye sayıları 184 CHP, 130 AKP ve 2 MHP olarak şekillendi. Ancak soruşturmalar ve tutuklamaların ardından İBB Meclisi’nde CHP ve Cumhur İttifakı arasındaki fark, 52’den 35 üyeye indi. Bu durum, AKP’nin devam eden yargı süreçleri ve üye transferleri sonucunda İBB Meclisi’ndeki çoğunluğu tekrar ele geçirebileceği ihtimalini akıllara getirdi.

CHP, son yerel seçimlerde İstanbul’daki ilçelerde ise belediye başkanlığı sayısını 14’ten 26’ye çıkarmıştı. AKP’nin elindeki 11 ilçeyi alan CHP, MHP’nin yönetimindeki tek ilçe olan Silivri’de de seçimleri kazanmıştı. CHP, son seçimlerde kazandığı tüm ilçelerde belediye meclislerinde üstünlüğü de kazanırken üye üstünlüğünün AKP’de olduğu tek CHP’li belediye, Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandıktan sonra AKP’ye geçen Gaziosmanpaşa’ydı. 2004’ten beri AKP tarafından yönetilen Bahçelievler Belediyesi’nde de meclis üstünlüğü, 25’e karşılık 20 Cumhur İttifakı üyesiyle CHP’nin elinde.

CHP tarafından yönetilen ancak meclis üstünlüğünde farkın az olduğu ilçeler arasında ise 16 CHP’li üyeye karşılık dokuz AKP ve MHP’li üyeyle Çatalca ile 23 CHP’liye karşılık 13 AKP ve MHP’li, bir de bağımsız üyeyle Üsküdar bulunuyor. CHP’li belediyelerden Esenyurt ve Şişli’ye kayyum atanırken Gaziosmanpaşa ve Beykoz da AKP’ye geçti. Bayrampaşada ise kıran kırana geçmesi beklenen başkan vekili seçiminin 21 Eylül’de yapılacağı açıklandı.

Türkiye genelinde 31 Mart’ta CHP’nin birinci parti olduğu yerel seçimlerden bu yana büyük bir değişim yaşanıyor. Çoğunluğu Yeni Refah Partisi’nden olmak üzere 31 Mart’tan bu yana toplam 53 il ve ilçe belediyesi AKP’ye geçti. Edirne Uzunköprü Belediyesi İYİ Parti’den, Yozgat Bahadın Belediyesi ise Memleket Partisi’nden CHP’ye geçti. Bayrampaşa Belediyesi’nin AKP’ye geçmesi durumunda el değiştiren belediye sayısı 57, AKP’ye geçen belediye sayısı ise 55 olacak.

İMAMOĞLU: ESCOBAR DÜZENİ

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklamasına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, “Kuzuyu kurtla avlayıp, çobanla yiyip, sahibiyle ağlayan sizsiniz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Escobar düzenini kimin kurduğu belli oldu. Turpun büyüğünün kimin heybesinde olduğu ortaya çıktı. Ahtapot gibi kolları her yeri saran hukuksuzluk ağını kimin kurduğu da netleşti. Belediye başkanlarını, meclis üyelerini hapisle, ölümle, iftirayla, kumpasla tehdit et, belediyelere çök düzeni tam bir Escobar düzeni işte. Kuzuyu kurtla avlayıp, çobanla yiyip, sahibiyle ağlayan sizsiniz. Bayrampaşa belediye başkanımız Hasan Mutlu ve çalışma arkadaşlarını da aynı düzen hapse attı. Bayrampaşalılar bu kötülüğü asla unutmaz. Bu tehdit, şantaj ve kumpas düzeninin sonu yaklaşıyor.”