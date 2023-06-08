321 oy alan AKP ve MHP’nin adayı Numan Kurtulmuş, 30. TBMM başkanı oldu

Yayınlanma: 08.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 04:00

TBMM Genel Kurulu, dün yeni bakanların göreve başlama süreçlerine ilişkin ve milletvekili seçilen eski bakanların yemin etmeleri için toplandı. Oturumu, bir kez daha geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli yönetti. İlk olarak yemin töreninde yemin etmeyen ve milletvekili seçilen eski bakanlar, daha sonra mazeretleri nedeniyle törende yer almayan AKP İstanbul milletvekili Hulusi Şentürk ile CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek de yemin etti. AKP’nin TBMM Başkanı adayı İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu, yani 301 milletvekili şartını sağlayarak Meclis’in 30. başkanı seçildi.

İKİ BAKAN YİNELEDİ

TBMM Genel Kurulu’nda dün, milletvekili seçilen eski bakanlar yemin ederken muhalefet ile iktidar arasında “esprili diyaloglar” geçti. Eski Bakan Vedat Bilgin yemin ettikten sonra Genel Kurulu selamladı. Kendi yemini sırasında Genel Kurul’u selamladığı gerekçesiyle yeminini tekrarlayan CHP’li Mahmut Tanal da duruma itiraz etti. Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ise “Mahmut Bey, ikaz etmenize gerek yok. Sizden kazandığımız tecrübe var” yanıtını verdi. Konuşmaların ardından Bilgin, yeminini yineledi. Eski bakan Mahmut Özer de eksik okuduğu için yemini yinelemek zorunda kalan bir diğer isim oldu.

'SEÇİLEREK' ATANDILAR!

Eski bakanların yemin töreninin ardından yeni kabine üyelerinin yeminine geçildi. Başkanlık Divanı’nın okuduğu “cumhurbaşkanı yardımcılığına ve bakanlıklara yapılan atamalara dair karara” ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresindeki “28 Mayıs 2023 Pazar günü genel oyla yapılan seçimde halk tarafından cumhurbaşkanı seçilerek görevime başlamış bulunuyorum” ifadeleri ise dikkat çekti.

Tezkerenin ardından kabine üyeleri tek tek yemin etti.Yeminlerin ardından TBMM Başkanlığı seçimi yapıldı. AKP ve MHP, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u; CHP, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ü; İYİ Parti, İstanbul milletvekili Cihan Pacaçı’yı; Yeşil Sol Parti, Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç’u; TİP, cezaevinde tutuklu bulunan Hatay milletvekili Can Atalay’ı; CHP listesinden seçime giren DEVA Partisi, İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nu; Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ise ortak kararla Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’u aday gösterdi.

İlk iki turda, 3’te 2 çoğunluk sağlanamadı. Üçüncü tur oylamanın başında ise Yeneroğlu ile Özbudun, adaylıktan çekildi.

Üçüncü tur oylamaya ise 584 milletvekili katıldı. Oylamada, Kurtulmuş 321, Bingöl 160, Oruç 51, Paçacı 43, Atalay 4 oy aldı. 5 oy geçersiz sayıldı.

'AKP SIRASINA GİTMEYİN’

Kurtulmuş’un konuşmasını AKP Grubu ayakta alkışlarken CHP, İYİ Parti ve HDP sıralarının çoğunluğu boş kaldı. Kurtulmuş, konuşmasını yaptıktan sonra AKP sıralarına yöneldi. Bu sırada CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kurtulmuş’a, “Artık o sıralarda oturmanız uygun değil” çıkışında bulundu.



Kurtulmuş, seçildikten sonra Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, “Meclis’in kuruluşundan Cumhuriyetin ilanından 100 yıl geçtiğini anımsatarak bu süreçte Türkiye’nin büyük kazanımlar elde ettiğini” belirtti. Millet olarak yeni hedefler ve yeni ufuklar koymak durumunda olunduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hepimiz omuz ve güç vereceğiz. Daha güçlü, daha büyük Türkiye için canla başla çalışacağız. Milletimizin bizden beklentisi yeni bir anayasadır” dedi.

