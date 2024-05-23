34 yıldır yürürlükte olan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı: Yetki sadece Erdoğan’da
Seferberlik ve savaş hali kararı alma yetkisi Bakanlar Kurulu’ndan alınıp Cumhurbaşkanlığı’na verildi. CHP’li Bülbül, “Yasal hak ve özgürlük sınırlandırılıyor” tepkisini gösterdi.
Resmi Gazete’de önceki gün
yayımlanan karara göre; 1990
yılından bu yana yürürlükte
olan Seferberlik ve Savaş Hali
Tüzüğü kaldırıldı.
Yeni Seferberlik ve
Savaş Hali Yönetmeliği
yayımlandı. Seferberlik
ve savaş hali kararı
alma yetkisi Bakanlar
Kurulu’ndan alınıp
Cumhurbaşkanlığı’na
verilmiş oldu. CHP Aydın
Milletvekili ve TBMM
Adalet Komisyonu CHP
Grup Sözcüsü Süleyman
Bülbül, “Bu düzenlemeyle
birçok yasal hak ve özgürlük
sınırlandırılıyor. Örgütlü barışçıl
eylemlerin baskıcı iktidar tarafından
ayaklanma olarak adlandırmasının
önü açılacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla seferberlik ve savaş haline ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yayımlandı. 24 Mayıs 1990 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü” 34 yıl sonra yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine “Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği” getirildi. Düzenlemeye göre daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek.
Cumhurbaşkanı, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesinin yanı sıra “ayaklanma olması, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması” durumunda seferberlik ilan edebilecek. Yeni Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’ne göre, Cumhurbaşkanı artık “ayaklanma ve kuvvetli veya eylemli kalkışma” ortaya çıkması durumunda doğrudan seferberlik ilanına karar verecek.
KHK'LİLER GÖREV ALACAK
Bir diğer dikkat çeken madde ise KHK’lilerin seferberlik sırasında yedek er olarak göreve çağrılabilecek olması. Böylece; TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan çeşitli nedenlerle ayrılan, terhis olan veya çıkarılan askerler, ilişikleri kesildiğinde, ayrıldığında veya sözleşmeleri feshedildiğinde “yedek er” kaynağına alınacak. Olağanüstü hal (OHAL) dönemlerinde kanun hükmünde kararnameler ile (KHK) TSK’dan, kamu görevi veya meslekten ihraç edilenler göreve çağrılabilecek. Yani 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK’den ve meslekten ihraç edilenler de seferberlik ve savaş halinde yedek personel olabilecek.
"AYAKLANMA" VURGUSU
Kararı Cumhuriyet’e
değerlendiren CHP Aydın
Milletvekili ve TBMM Adalet
Komisyonu CHP Grup Sözcüsü
hukukçu Süleyman Bülbül, “Bu
düzenlemeyle birçok yasal hak ve
özgürlük sınırlandırılıyor. Yani
örgütlü barışçıl eylemlerin baskıcı
iktidar tarafından ayaklanma olarak
adlandırmasının önü açılacak.
Cumhurbaşkanı Gezi eylemlerini
kendisine yönelik siyasi bir
kalkışma olarak değerlendirdi.
Bu maddeyle Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’nu uygulamak
isteyen barışçıl gösterilere “Ülkenin
ve milletin bölünmezliğini içten
veya dıştan tehlikeye düşürüyor,
seferberlik ilan ediyorum” diyecek.
Bu anayasaya aykırı bir düzenleme”
ifadelerini kullandı. Bülbül,
KHK’lilerle ilgili bölüm için “Siz
KHK’lilere ekmek vermiyorsunuz.
Onları kamu görevlerinden
attınız ama seferberlik olursa ‘Gel
kardeşim’ diyorsunuz. Tehlikeli
gördüğün insanlara ‘Ülkeyi
savunalım’ diyorsun. Bu büyük bir
skandaldır” dedi.
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