39 ilçede tek ses: 'CHP halkındır, halkın kalacak'

CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararına karşı İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı protestolar düzenlendi. Beşiktaş’ta gerçekleştirilen yürüyüşe CHP ilçe örgütlerinin yanı sıra Emek Partisi (EMEP), SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Umut-Sen, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ve Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) destek verdi.

Dolmabahçe’den başlayan yürüyüş, Barbaros Meydanı’nda yapılan ortak basın açıklamasıyla sona erdi. Yürüyüş boyunca “AKP halka hesap verecek”, “CHP halkındır halkın kalacak”, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” ve “Özgür Özel onurumuzdur” sloganları atıldı.

“HİÇ KİMSE BU PARTİYE DARBE YAPAMAZ”

Basın açıklaması öncesinde CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Cenk Bleda ile CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat konuşma yaptı.

Bleda, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in selamlarını ileterek, “Bugün 39 ilçemizde siyasi partilerle dayanışma içinde sokaklardayız. Cumhuriyet Halk Partisi halkındır. Hiç kimse bu partiye darbe yapamaz. İzin vermeyeceğiz. Mutlaka sonunda biz kazanacağız” dedi.

Kubat ise CHP’ye yönelik girişimleri kabul etmediklerini belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin kalesidir. Mücadelemizden bir adım geri atmayacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in arkasındayız. Verilen bu kararı asla tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mutlak butlan kararına karşı İstanbul'un çeşitli bölgelerinde toplanan yurttaşlar, "Hain Kemal", "Kemal pabucu yarım çık dışarıya oynayalım" sloganları attı

“YARGI ELİYLE DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI TEK SESİZ”

Ortak basın açıklamasını CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan okudu. Açıklamada, CHP’nin “Kuvayı Milliye ruhuna dayanan bağımsız bir irade” olduğu vurgulanırken, partiye yönelik müdahalelerin “demokratik geleceğe karşı sivil darbe girişimi” olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul’un seçilmiş 39 ilçe başkanı olarak, iktidar yürüyüşümüze yargı eliyle darbe yapmaya çalışan anlayışa karşı tek ses, tek yürek olduğumuzu ilan ediyoruz. Halkın güçlü desteğiyle Türkiye’nin birinci partisi olan CHP, iktidar yürüyüşünü kararlılıkla sürdürmektedir.” Açıklamada ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak anılan Ekrem İmamoğlu’na yönelik süreçlerin “hukuksuzluk” olduğu savunularak,“Muhalefete karşı düşman hukuku uygulanıyor” denildi.

“ÖZGÜR ÇELİK VE ÖZGÜR ÖZEL’İN YANINDAYIZ”

39 ilçe başkanının ortak metninde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek mesajı da verildi.

Açıklamada, “İstanbul’un üç kez seçilmiş iradesi olan İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik’in sonuna kadar yanındayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Tereddüt yok, geri adım yok. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadeleri kullanıldı. Eylem, siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.