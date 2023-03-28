4 kez aday yapılmayan İbrahim Tatlıses, AKP’den 5. kez aday adayı oldu

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 16:33

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 16:33

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala tanınan isimlerden de milletvekili aday adaylığı için başvurular yapıyor.

Geçmişte 4 defa AKP'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen şakrkıcı İbrahim Tatlıses de 5. kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

Tatıses, aday adaylığı başvuru belgelerini AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'na teslim etti.

"URFA'MA HİZMET İÇİN VARIM"

Başvuru yaptıktan sonra MedyaUrfa'ya konuşan Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

"Urfa'ma hizmet için varım. 50 kere aday adayı oldum, Urfa'm için bir 100 defa daha olurum. Benim gayem Şanlıurfa'nın sorunlarını çözmek. Şanlıurfa'ya hizmet etmek. Şanlıurfa siyasetine yeni bir soluk getirmek. Anlayacağınız hep Şanlıurfa hep Şanlıurfa diyorum. Yine diyorum ben Şanlıurfa'ya hizmet soluğu getireceğim sanatta Şanlıurfa'ya hizmetim belidir. Şimdi siyasi hizmet getirmeye talibim. Eğer Şanlıurfalı hemşerilerim beni bu göreve laik görürlerse, bende şahsım adına hiçbir hemşerimi yarı yolda bırakmayacağım. Sizin nezdinizde söz veriyorum. Şanlıurfa'ma güzel eserler ve güzel hizmetler bırakmak istiyorum. Şanlıurfa'nın sorunlarını cesurca dile getireceğim."