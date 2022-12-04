4 partiden yeni ittifak sinyali... Vecdet Öz: Görüşmeler belli aşamaya geldi

Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi’nin, ittifak görüşmelerinde sona geldiği öğrenildi. Cumhuriyet’e konuşan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, “Yaklaşık 1 aydır görüşüyoruz. Türkiye’nin aydınlık için çağdaş siyaset ihtiyacı var. Görüşmeler belli aşamaya geldi. Önümüzdeki haftalar içinde netleşecek” dedi.

Sefa Uyar
04 Aralık 2022 Pazar, 02:00
4 partiden yeni ittifak sinyali... Vecdet Öz: Görüşmeler belli aşamaya geldi
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Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin ittifak çalışmalarında sona gelindi. 

4 partinin de Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olduğunu vurgulayan AP Genel Başkanı Vecdet Öz, “Genel başkanlar olarak sosyal, laik hukuk devletine inandık. Türkiye’nin kuruluş felsefesine bağlıyız. Bu çizgide siyaset olmalı. CHP bunu yerine getiremedi. Atatürk milliyetçiliği çizgisinde büyük kitle var. Türkiye fabrika ayarlarına dönsün istiyoruz. Cumhuriyetin kuruluş felsefesine dönmek istiyoruz. Anıtkabir’e gitmekten korkan, Atatürk’ün ismine sıcak bakmayan, ‘Yunan kazansın’ diyenlerle işimiz yok” diye konuştu.

(Vecdet Öz)

İttifak açıklamasının Anıtkabir’de yapılacağına yönelik iddialara ilişkin Öz, “Bu düşünceye sahip insanların yeri Anıtkabir” yanıtını verdi. 


Vecdet Öz Adalet Partisi Doğru Parti Zafer Partisi Memleket Partisi

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