4 partiden yeni ittifak sinyali... Vecdet Öz: Görüşmeler belli aşamaya geldi
Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi’nin, ittifak görüşmelerinde sona geldiği öğrenildi. Cumhuriyet’e konuşan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, “Yaklaşık 1 aydır görüşüyoruz. Türkiye’nin aydınlık için çağdaş siyaset ihtiyacı var. Görüşmeler belli aşamaya geldi. Önümüzdeki haftalar içinde netleşecek” dedi.
Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin ittifak çalışmalarında sona gelindi.
4 partinin de Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olduğunu vurgulayan AP Genel Başkanı Vecdet Öz, “Genel başkanlar olarak sosyal, laik hukuk devletine inandık. Türkiye’nin kuruluş felsefesine bağlıyız. Bu çizgide siyaset olmalı. CHP bunu yerine getiremedi. Atatürk milliyetçiliği çizgisinde büyük kitle var. Türkiye fabrika ayarlarına dönsün istiyoruz. Cumhuriyetin kuruluş felsefesine dönmek istiyoruz. Anıtkabir’e gitmekten korkan, Atatürk’ün ismine sıcak bakmayan, ‘Yunan kazansın’ diyenlerle işimiz yok” diye konuştu.
(Vecdet Öz)
İttifak açıklamasının Anıtkabir’de yapılacağına yönelik iddialara ilişkin Öz, “Bu düşünceye sahip insanların yeri Anıtkabir” yanıtını verdi.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması