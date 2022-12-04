4 partiden yeni ittifak sinyali... Vecdet Öz: Görüşmeler belli aşamaya geldi

04 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin ittifak çalışmalarında sona gelindi.



4 partinin de Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olduğunu vurgulayan AP Genel Başkanı Vecdet Öz, “Genel başkanlar olarak sosyal, laik hukuk devletine inandık. Türkiye’nin kuruluş felsefesine bağlıyız. Bu çizgide siyaset olmalı. CHP bunu yerine getiremedi. Atatürk milliyetçiliği çizgisinde büyük kitle var. Türkiye fabrika ayarlarına dönsün istiyoruz. Cumhuriyetin kuruluş felsefesine dönmek istiyoruz. Anıtkabir’e gitmekten korkan, Atatürk’ün ismine sıcak bakmayan, ‘Yunan kazansın’ diyenlerle işimiz yok” diye konuştu.



(Vecdet Öz)

İttifak açıklamasının Anıtkabir’de yapılacağına yönelik iddialara ilişkin Öz, “Bu düşünceye sahip insanların yeri Anıtkabir” yanıtını verdi.