40 milyar liralık işlem hacmi! Yasadışı bahis şüphelilerine 32 ilde operasyon: 116 gözaltı

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle 'yasadışı bahis' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve fiziki çalışma yürütüldü.

Çalışmada, 2016-2026 yılları arasında internet üzerinden yasadışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 2 bahis sitesi belirlendi. Ayrıca bu siteler üzerinden faaliyet gösteren şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis suçlarını işledikleri tespit edildi.

YAKLAŞIK 40 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ

Söz konusu sitelerin faaliyet süresince yaklaşık 40 milyar lira işlem hacmine ulaştığı değerlendirildi.

116 GÖZALTI

Tespitler doğrultusunda, Giresun merkezli 32 ilde 140 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 116 şüpheli gözaltına alındı.

12 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.