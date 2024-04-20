41 kişinin öldüğü tren kazası sonrası TCDD Genel Müdürlüğü’nden vekilliğe terfi etmişti: O AKP’li komisyonda

Yayınlanma: 20.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2024 - 13:29

Erzincan İliç’teki maden faciasının üzerinden 66 gün geçti. Yargılama sürecine ilişkin tartışmalar sürerken Meclis’te faciaya ilişkin araştırma komisyonu kuruldu. Buna göre komisyon başkanlığı görevini AKP’li Antalya Milletvekili Atay Uslu yürütecek. Komisyonda AKP’li Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da yer alıyor.

Karaman’ın adı daha önce tartışmalı birçok konu ile gündeme gelmişti. Karaman, 22 Temmuz 2004’te meydana gelen 41 yurttaşın yaşamını yitirdği Sakarya’da meydana gelen Pamukova tren katliamının yaşandığı dönemde TCDD Genel Müdürlüğü görevinde bulunuyordu. Faciayla ilgili yürütülen yargılama sürecine ilişkin tartışmalı birçok konu gündeme gelmişti. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın Karaman hakkında soruşturma açılmasına izin vermemesi de tepki çeken konular arasındaydı.

Karaman’ın Anagold ile ilişkisi de dikkat çeken boyutta. Karaman, 2022 yılında Anagold’un madeninde meydana gelen siyanür sızıntısıyla ilgili Meclis’te bir konuşma yapmış ve şirketin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca sıkça denetlendiğini ifade etmişti.

"KİRLİLİK YOK"

Karaman konuşmasında şöyle demişti:

“Biz de bölge milletvekilleri olarak yetkililerle birlikte defalarca İliç ve İliç maden sahasını ziyaret ettik ve bu bölgede herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi için hem yetkilileri hem maden işleticilerini uyardık. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Çevre Bakanlığı tarafından 30 kez denetlenmiştir. Ayrıca yeraltı suları ayda bir kez, yüzey suları ayda iki kez olmak üzere örneklenmekte ve yurtiçi ve yurtdışında çeşitli çevre laboratuvarlarına analize gönderilmektedir. 11 senelik operasyon boyunca örneklerde herhangi bir kirlilik bulgusuna rastlanılmamıştır.”

ARAÇ DA TAHSİS EDİLMİŞ

Ayrıca Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Anagold’un 2018 yılında belediyeye yaklaşık maliyeti 3 milyon TL değerinde 10 araç tahsis ettiği öğrenildi. Şirketin aldığı araçlar arasında vidanjör, kuka, itfaiye aracı, hafriyat kamyonu, lastikli kazıcı yükleyici, sulama tankeri ve çöp kamyonu gibi araçlar yer alıyor. Bu araçlar düzenlenen bir iftarda tören ile kamuya duyruldu. Bu etkinlikte komisyonda bulunan Karaman da yer aldı. Konuyla ilgili Erzincan Valiliği’nin internet sayfasında yer alan paylaşımda ise “Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş Erzincan Valiliği ve İliç Kaymakamlığı organizasyonu, Anagold Madencilik katkıları ile İliç ilçesinde düzenlenen iftar ve İliç Belediyesi ve İliç Kaymakamlığı için alınan araçların teslim törenine katıldı. Erzincan Milletvekili Sayın Sebahattin Karakelle, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Cemalettin Başsoy, İliç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Örnek, Anagold Genel Müdürü Burhanettin Şahin ile birlikte siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin ve vatandaşların hazır bulunduğu iftar programda İliç Belediyesi ve İliç Kaymakamlığı için toplam bedeli 3 milyon TL olan 10 aracın teslim töreni yapıldı” ifadeleri yer aldı.