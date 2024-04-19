Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM İliç Komisyonu üyeleri belli oldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve ileride benzeri kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin araştırılması için Meclis Araştırma komisyonu üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 08:31
Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM İliç Komisyonu üyeleri belli oldu
Abone Ol google-news

Resmi Gazete’de TBMM kararı ile yayımlanan Erzincan'ın iliç ilçesinde meydana gelen altın madeni kazasını tüm yönleri ile araştırması ve gelecekte benzer kazaların önlenmesine için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimi tamamlandı.

İŞTE İLİÇ KOMİSYONU ÜYELERİ

Komisyon Başkanı AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, Komisyon Başkanvekili AKP Bolu Milletvekili Yüksek Çoşkunyürek, Komisyon Sözcüsü MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Katip ise CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olarak belirlenirken, üyeler ise şu milletvekillerinden oluştu:

“CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AKP Giresun Milletvekili Ali Temür, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, AKP İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, AKP Siirt Milletvekili Mervan Gül, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz yılmaz.”

 

 

 


İliç haberleri maden haberleri altın madeni haberleri

İlgili Haberler

İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi, Beypazarı maden sularında 'aşırı seviyede bor' tespit etti

İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi, Beypazarı maden sularında 'aşırı seviyede bor' tespit etti
Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı... Beypazarı Soda'dan ilk açıklama: 'AB üyelerinde mevzuat oranı...'

Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı... Beypazarı Soda'dan ilk açıklama: 'AB üyelerinde mevzuat oranı...'
Cesedi yakılan Afgan madencinin sol böbreğine ne oldu?

Cesedi yakılan Afgan madencinin sol böbreğine ne oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Boykot çağrısı Beyoğlu'nda karşılık bulmadı: 'Önce doların aşağı inmesi lazım'

Boykot çağrısı Beyoğlu'nda karşılık bulmadı: 'Önce doların aşağı inmesi lazım'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Yatırımcılar dikkat: Altından yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat: Altından yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
AKP zenginleri durmuyor... Istakoz krizi sonrası şimdi de 'Rolex' kazası: Önce paylaştı, sonra sildi!

AKP zenginleri durmuyor... Istakoz krizi sonrası şimdi de 'Rolex' kazası: Önce paylaştı, sonra sildi!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Kayseri'de camide vaaz veren imam, kadınları hedef aldı: 'Kadınlarımız soyundukça soyunuyor'

Kayseri'de camide vaaz veren imam, kadınları hedef aldı: 'Kadınlarımız soyundukça soyunuyor'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu