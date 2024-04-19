Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM İliç Komisyonu üyeleri belli oldu

Yayınlanma: 19.04.2024 - 08:31

Güncelleme: 19.04.2024 - 08:33

Resmi Gazete’de TBMM kararı ile yayımlanan Erzincan'ın iliç ilçesinde meydana gelen altın madeni kazasını tüm yönleri ile araştırması ve gelecekte benzer kazaların önlenmesine için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimi tamamlandı.

İŞTE İLİÇ KOMİSYONU ÜYELERİ

Komisyon Başkanı AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, Komisyon Başkanvekili AKP Bolu Milletvekili Yüksek Çoşkunyürek, Komisyon Sözcüsü MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Katip ise CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olarak belirlenirken, üyeler ise şu milletvekillerinden oluştu:

“CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AKP Giresun Milletvekili Ali Temür, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, AKP İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, AKP Siirt Milletvekili Mervan Gül, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz yılmaz.”