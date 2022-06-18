49 yıllığına TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti'ne verilmişti: Antalya Büyükşehir Belediye meclisinden iptal kararı çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde mülkiyeti belediyeye ait olan iki öğrenci yurdunun TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti’ne 49 yıllığına bedelsiz verilmesini sağlayan AKP’li belediye döneminde meclis ve encümence verilen tahsis kararlarını iptal etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, mülkiyeti belediyeye ait olan Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki iki yurdun 49 yıllığına tapu irtifak haklarıyla birlikte TÜRGEV’e ve İlim Yayma Cemiyeti’ne devredilmelerini sağlayan AKP’li belediye döneminde meclis ve encümence verilen tahsis kararlarını iptal etti.
Öğrenci yurtlarının geri alınabilmesi için uğraş veren ve konuyu gündeme taşıyan eski Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, yetki kararlarının iptal yönteminin üç yıllık gecikmeyle gerçekleştiğini dile getirdi.
Balkan, “Başkan Muhittin Böcek’e seçildiğinin ilk aylarında konuyla ilgili bilgi verdim. Bu yurdun belediyeye geri alınması gerektiğini, nasıl yapılabileceğini anlattım. Ama o zaman için ilgilenilmedi. Şimdi gerçekleşen durum karşısında TÜRGEV’e ve İlim Yayma Cemiyeti’ne yazılar yazılacaktır. Onlar da itiraz edip dava açacak ve süre uzadıkça uzayacak. Şimdiye kadar bitmesi gereken işlem ne yazık ki gecikmiş ve zora girmiş oldu. Temyiz başvurusu, davanın herhangi bir süresinde geri alınabilir” dedi.
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