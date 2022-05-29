49 yıllığına TÜRGEV'e verilmişti: ‘Hukuken geri alınması mümkün’

29 Mayıs 2022 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesinin kurucuları arasında olduğu TÜRGEV’e, Antalya’da 49 yıllığına bedelsiz verilen belediyeye ait 300 öğrenci kapasiteli yurdun nasıl geri alınabileceğini hukukçular Cumhuriyet’e anlattı.

Avukat Rıdvan Yıldız, “Danıştay’ın kararıyla idare mahkemesinde yeniden görülen ve TÜRGEV’e tahsis yolunu açan belediye başkanının yetkisi iptal edilmiştir. Bu mahkeme kararı TÜRGEV’e tebliğ edilip ‘Burayı derhal boşaltın’ denilmelidir. 49 yıllık tahsis olayı ile ilgili de ayrıca, asliye hukuk mahkemesine tapu şerhinin fekki davası açılmalıdır. Çünkü idare mahkemesinin kararıyla tahsisin yasal dayanağı kalmamıştır. Bu yurdun TÜRGEV’in elinden alınması bu kadar basit” ifadelerini kullandı.

Avukat Polat Balkan ise, Danıştay 8. Dairesi’nin bozma kararına “karar düzeltme” başvurusunda bulunulması nedeniyle hukuki süreçin en az iki yıl uzadığını söyledi. Polat, “ABB ile TÜRGEV arasında imzalanan ‘Sosyal ve Kültürel Ortak Hizmet Projesi Protokolü’nün hukuki dayanağı ortadan kalkmışken, bu karara karşı başkanın ‘oluruyla temyiz edilmeyebilirdi” dedi