5. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı... Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden 'Hakan Bahçetepe' açıklaması: 'Makam odasındaki aramada suç unsuruna rastlanmadı'

CHP'li belediyelere yönelik son yapılan operasyonda gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, Bahçetepe'nin makam odasında yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadığı, durumun arama tutanağına da açıkça yazıldığı vurgulandı.

“ARAMA TUTANAĞI DA AÇIKÇA YAZILDI”

Açıklamada, şöyle denildi:

"31 Mayıs 2025 tarihinde, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Hakan Bahçetepe hakkında gözaltı kararı verilmiş; karar doğrultusunda belediye başkanlık makam odasında kolluk kuvvetleri tarafından arama gerçekleştirilmiştir.

Yapılan aramada suç unsuruna rastlanmamış, durum arama tutanağına da açıkça yazılmıştır. Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, 'makamda balya balya dolar bulunduğuna' dair gerçek dışı yalan haberler kasıtlı olarak servis edilmektedir. Haberlerde kullanılan kasa ve döviz görüntüleri belediye binamızda çekilmemiş olup, başka operasyonlarda elde edilen arşiv görüntüleri habere ilave etmek suretiyle kullanılmıştır.”

“ALGI OPERASYONUNUN BİR PARÇASI”

“Belediyemiz, tüm hukuki haklarını kullanarak bu mesnetsiz iddiaların sorumluları hakkında gerekli adımları atmıştır. Bu yayınlar açıkça, yargı süreci üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmayı hedeflemekte, Belediye Başkanımızı toplum nezdinde itibarsızlaştırmayı amaçlamakta, Halkın iradesine karşı bir algı operasyonunun parçası olarak kullanılmaktadır.

Gaziosmanpaşa Belediyemizin hizmetlerinde hiçbir kesinti olmayacağını ve bu süreci vatandaşlarımızla birlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



