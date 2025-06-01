5. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı... Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden 'Hakan Bahçetepe' açıklaması: 'Makam odasındaki aramada suç unsuruna rastlanmadı'

CHP'li belediyelere yönelik son yapılan operasyonda
gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin sosyal
medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara yanıt verildi.
Açıklamada, Bahçetepe'nin makam odasında yapılan aramada suç
unsuruna rastlanmadığı, durumun arama tutanağına da açıkça yazıldığı vurgulandı.
“ARAMA TUTANAĞI DA AÇIKÇA YAZILDI”
Açıklamada, şöyle denildi:
"31 Mayıs 2025 tarihinde, Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanımız Sayın Hakan Bahçetepe hakkında gözaltı kararı verilmiş; karar doğrultusunda
belediye başkanlık makam odasında kolluk kuvvetleri tarafından arama
gerçekleştirilmiştir.
Yapılan aramada suç unsuruna rastlanmamış, durum arama
tutanağına da açıkça yazılmıştır. Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya
hesaplarında, 'makamda balya balya dolar bulunduğuna' dair gerçek dışı yalan
haberler kasıtlı olarak servis edilmektedir. Haberlerde kullanılan kasa ve
döviz görüntüleri belediye binamızda çekilmemiş olup, başka operasyonlarda elde
edilen arşiv görüntüleri habere ilave etmek suretiyle kullanılmıştır.”
“ALGI OPERASYONUNUN BİR PARÇASI”
“Belediyemiz, tüm hukuki haklarını kullanarak bu mesnetsiz
iddiaların sorumluları hakkında gerekli adımları atmıştır. Bu yayınlar açıkça,
yargı süreci üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmayı hedeflemekte, Belediye
Başkanımızı toplum nezdinde itibarsızlaştırmayı amaçlamakta, Halkın iradesine
karşı bir algı operasyonunun parçası olarak kullanılmaktadır.
Gaziosmanpaşa Belediyemizin hizmetlerinde hiçbir kesinti olmayacağını ve bu süreci vatandaşlarımızla birlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."