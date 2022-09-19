5 yıldır aranıyordu: FETÖ imamı Yolalan tutuklandı
Hakkında gözaltı kararı çıkarıldıktan 5 yıl sonra yakalanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından firari Ömer Yolalan tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde 2 Ağustos 2017’de Ömer Yolalan için gözaltı kararı verdi.
O tarihte adresinde bulunamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Yolalan, 13 Eylül tarihinde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. Yakalama kararından haberinin olduğunu söyleyen Yolalan, "sağlık sorunları nedeniyle bugüne kadar teslim olmadığını" belirtti. Yolalan, tutuksuz yargılanmayı talep ederken, mahkeme, "silahlı terör örgütü yöneticiliğiyle" suçlanan Yolalan’ı tutukladı.
"A VASFINDA MÜDÜR"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017’de yürütülen soruşturma çerçevesinde işlem yapılan bir örgüt mensubu, Yolalan’ı teşhis etti. Yolalan’ın, Faruk kod adıyla FETÖ’nün sözde Ankara emniyet mahrem yapılanmasında "A vasfında müdür" olarak görevli olduğu belirlendi.
Sanık Ömer Yolalan’ın, 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.
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