578 sayfalık iddianame sonrası Rıza Akpolat'tan ilk açıklama: 'Mahkeme salonlarında tüm iftiralarla çarpışacağız'

Cumhuriyet Halk Partili 7 başkanın tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Beşiktaş Soruşturması" ya da "Aziz İhsan Aktaş Soruşturması" olarak bilinen soruşturmada iddianame 10 ay sonra tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat X hesabından yaptığı yazılı açıklamada iddianemeye şu sözlerle tepki gösterdi:

"31 Mart 2024'te tarihi bir başarıya imza attık. Beşiktaş'ta ise tüm meclis üyelerini partimiz CHP kazandı. Bizlerle ilgili çok sayıda haber yapıldı, acımasız bir kara propagandaya maruz kaldık. İtibarımıza kast edildi, ailelerimiz dahi hedef haline getirildi. 'Bekleyin' dediler, bekledik. 'Göreceksiniz' dediler, gördük. Ne yaptığımızı, ne yapmadığımızı gayet iyi biliyoruz.

"HAKİKAT VE HAYSİYETİMİZ İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

"Tahmin ettiğimiz gibi, tamamı 'duydum, gördüm' diyorlar gibi soyut iddialarla başlayan ve tehdit altında yalan beyanla iftira atanların ifadeleriyle oluşturulmuş bir iddianame çıktı. Herkesin gördüğü üzere, soyut iddialar ve varsayımlar ile aylardır hücrelerimizde seçim kazanmanın bedelini ödüyoruz.

Seçim meydanlarında çalıştık, kazandık. Şimdi mahkeme salonlarında tüm iftiralarla çarpışacağız. Hakikat ve haysiyetimiz için savaşacağız. Yine kazanacağız. Adalet kazanacak."