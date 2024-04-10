5.8 milyarlık ihaleler tanıdıklara pay edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) depremin yıktığı kentlerde konut yapımı için art arda ihaleye çıkıyor.
Söz konusu ihalelerin dikkat
çekici bir bölümü ise 21/B
pazarlık usulüyle iktidara yakın
şirketler arasında pay ediliyor.
Bunun son örneği de Hatay ve
Şanlıurfa’da görüldü. TOKİ, 8
Mart’ta Şanlıurfa Karaköprü’de
yapılması planlanan 697 adet
konut yapımı için ihaleye
çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan
ihaleyi 1 milyar 629 milyon
TL’ye Binbay Yapı İnşaat Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi
ve Arter Taahhüt İnşaat iş
ortaklığı aldı. Binbay Şirketi’nin
yönetim kurulu başkanı
Bedrettin Binbay’ın AKP’yle
yakınlığı dikkat çekiyor.
Yine 8 Mart’ta Hatay
Antakya’da 969 adet konut
yapımı için ihaleye çıkıldı.
2 milyar 370 milyon TL’lik
ihaleyi MAY İnşaat Taahhüt
Müşavirlik şirketi aldı. MAY
İnşaat, 31 Mart 2019 yerel
seçimlerinden sonra AKP’den
Şırnak Belediye başkanı seçilen
Mehmet Yarka’nın aile şirketi
olarak biliniyor. Yarka, başkan
seçildikten sonra şirketteki
payını Ahmet Yarka ve
Doğukan Yarka’ya devretti.
48 KAMU İHALESİ
Yine Hatay Antakya’da
yapılması planlanan 785 adet
konut yapımı için 14 Mart’ta
ihaleye çıkıldı. 1 milyar 848
milyon TL’lik ihaleyi ise AKP’ye
yakınlığıyla bilinen En-Ez
İnşaat şirketi aldı. Şirket 2015
yılından bu yana 48 kamu
ihalesi aldı. Bu ihalelerin
toplam bedeli 14 milyar 341
milyon 407 bin TL.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Belki biraz kırıcı oldu ama kusura bakmayın...'
- 'O görevlerini bir an önce iade et...'
- Dündar'dan Kılıçdaroğlu’na yanıt
- Sandıktan çıkana 'Bahçeli' sopası
- YSK'den ret yağmuru!
- 'Hatay seçimleri iptal olacak'
- Emeklilere neden zam yapılmadı?
- Meral Akşener destekleyecek mi?
- İsrail'den Türkiye'ye 'yaptırım' yanıtı
- AİHM'den Osman Kavala kararı!