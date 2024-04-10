5.8 milyarlık ihaleler tanıdıklara pay edildi

Yayınlanma: 10.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2024 - 04:00

Söz konusu ihalelerin dikkat çekici bir bölümü ise 21/B pazarlık usulüyle iktidara yakın şirketler arasında pay ediliyor. Bunun son örneği de Hatay ve Şanlıurfa’da görüldü. TOKİ, 8 Mart’ta Şanlıurfa Karaköprü’de yapılması planlanan 697 adet konut yapımı için ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 1 milyar 629 milyon TL’ye Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Arter Taahhüt İnşaat iş ortaklığı aldı. Binbay Şirketi’nin yönetim kurulu başkanı Bedrettin Binbay’ın AKP’yle yakınlığı dikkat çekiyor.



Yine 8 Mart’ta Hatay Antakya’da 969 adet konut yapımı için ihaleye çıkıldı. 2 milyar 370 milyon TL’lik ihaleyi MAY İnşaat Taahhüt Müşavirlik şirketi aldı. MAY İnşaat, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra AKP’den Şırnak Belediye başkanı seçilen Mehmet Yarka’nın aile şirketi olarak biliniyor. Yarka, başkan seçildikten sonra şirketteki payını Ahmet Yarka ve Doğukan Yarka’ya devretti.



48 KAMU İHALESİ

Yine Hatay Antakya’da yapılması planlanan 785 adet konut yapımı için 14 Mart’ta ihaleye çıkıldı. 1 milyar 848 milyon TL’lik ihaleyi ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen En-Ez İnşaat şirketi aldı. Şirket 2015 yılından bu yana 48 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli 14 milyar 341 milyon 407 bin TL.

