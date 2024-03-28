‘6 ay önceden biliyorduk’

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında görülen davada yeni gelişmeler yaşandı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00
‘6 ay önceden biliyorduk’
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin kamu görevlilerinin, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı ve Yargıtay’ın 15 sanık yönünden kısmen bozduğu davanın görülmesine devam edildi.

Tutuklu sanık Veysal Şahin ve Okan Şimşek savunmasında 6 ay önce cinayet bilgisini öğrendiklerini ve komutanlarına ilettiklerini belirtirken sonrasında bu konuda hiçbir talimat verilmediğini söyledi. Bir önceki duruşmada mütalaasını hazırlaması için dosyayı alan savcı, mütalaasını hazırlamadığı için mahkeme dosyanın bir kez daha savcıya gönderilmesine karar verdi. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık Ali Öz hakkındaki ev hapsi kararının devamına karar veren heyet duruşmayı 31 Mayıs’a erteledi.


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