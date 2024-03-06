Hrant Dink'in katili Ogün Samast savunma yaptı: 'Emniyet 'Rahat ol koçum' dedi'

Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:13

Güncelleme: 06.03.2024 - 12:47

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ogün Samast, Trabzon Akçaabat Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar, bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS'le bağlanırken, Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları duruşmaya katıldı.

"MAHKEMENİN KAALE ALMADIĞI BEYANLARIM DELİL SAYILMIŞ"

Savunması sorulan Ogün Samast iddianamenin, 2019'da mahkemede verdiği beyanlar üzerine hazırlandığını söyleyerek, iddianamede delil sayılan beyanlarının, 'mahkemeyi yanıltmaya yönelik beyanlar' olarak kabul edildiğini ve itibar edilmediğini, bu nedenle söyleyecek herhangi bir şeyinin olmadığını ancak mahkemenin sorularına cevap verebileceğini ifade etti.

"YASİN HAYAL BENİ TEHDİT EDİYORDU"

Mahkeme, Yasin Hayal ile Erhan Tuncel arasında geçen eyleme ilişkin konuşmayı sordu. Samast, Erhan Tuncel'in evine 3-4 kez gittiğini, söz konusu konuşmanın Yasin Hayal ile Erhan Tuncel arasında mutfakta geçtiğini, kendisinin ise salonda olduğunu ve konuşulanları duyduğunu söyledi. Samast, Erhan Tuncel'in, Yasin Hayal'e ''Ali Fuat müdür (Yılmazer) arkamızda, arkamız sağlam, rahat ol'' şeklinde sözler söylediğini kaydetti. Ogün Samast, bu konuşmadan sonra Yasin Hayal'in kendisine, ''Emniyet arkamızda, arkamız sağlam, rahat ol'' dediğini söyledi. Yasin Hayal'in bir yandan da kendisini tehdit ettiğini iddia eden Samast, Yasin Hayal'in kendisine, ''Bu işten vazgeçersen bedel ödersin. Bu işi sen yapacaksın. Cayarsan ödeyeceğin bedel ağır olur'' dediğini öne sürdü. Ogün Samast, Hrant Dink'i öldürme sebeplerinden birinin de Yasin Hayal'in kendisini tehdit etmesi olarak açıkladı.

"RAHAT OL ONLAR BİZDEN"

Erhan Tuncel'in yanına gittiklerinde Yasin Hayal'in tavır ve söylemlerinin değiştiğini belirten Samast, olay günü Hrant Dink'e yönelik takip yaptığında ankesörlü bir telefonla Yasin Hayal'i arayarak birilerinin kendisini takip ettiğini ve bu işten vazgeçtiğini söylediğini, Hayal'in ise kendisine, ''Onlar bizden rahat ol'' dediğini kaydetti. Olaydan sonra Yasin Hayal ile konuştuktan sonra korktuğunu söyleyen Ogün Samast, Akçaabat'a giderek orada saklanmayı düşündüğünü ifade etti. Samast, Emniyet'e götürüldüğünde orada da kendisine, ''Rahat ol koçum, kimse sana bir şey yapamaz'' dediklerini ancak bunu kimlerin söylediğini hatırlamadığı, o güne ait kayıt ve görüntülerde bunların kimler olduğunun kayıtlı olduğunu söyledi.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ogün Samast hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Heyet, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya göndererek duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.