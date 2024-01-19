Katledilişinin 17'nci yılında Hrant Dink anıldı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 18:54

Güncelleme: 19.01.2024 - 18:54

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Hrant Dink'i katledilişinin 17'inci yıl dönümünde Kıbrıs Sehitleri Caddesi'nde andı.

Anmaya DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, eski CHP Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Musa Çam, TMMOB İl Koordinasyon Sekreteri Aykut Aydemir, siyasi parti ile STK temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Yapılan basın açıklamasında tetiği çeken Ogün Samast'ın serbest bırakıldığı hatırlatılırken "Hepiniz Hrant'ız hepimiz Ermeniyiz" sloganları atıldı.

"BARIŞIN HÜKÜM SÜRSÜĞÜ BİR ÜLKE…”

Açıklamayı okuyan KESK İzmir Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş "Barış ve demokrasinin hüküm sürdüğü bir ülkeyi inşa edeceğiz" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kardeşimiz Hrant, hâlâ o kaldırımın üstünde, beyaz örtünün altında yatıyor. Bizlerin kararlılığıyla suçlular ortaya çıkacak, karanlıklar aydınlanacak, gerçekleri gizleyen o kalın duvar yıkılacak. Ve işte o gün, dostumuzu yattığı yerden kaldırıp, onun anısı ile birlikte, barış içinde birlikte yaşayacağımız, demokrasinin, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla yürürlükte olduğu, kardeşliğin ve dayanışmanın egemen olduğu bir düzenin hüküm sürdüğü bir ülkeyi inşa edeceğiz."

"BİZİ YAŞATACAK MISINIZ?”

Anmada söz alan Hrant Dink'in arkadaşı şöyle konuştu: "Hrant'ın bir sözüyle konuşmaya baslamak istiyorum. Ermeniyim, Anadoluluyum, iliklerime kadar Türküm diyordu. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlardı sözü bizde kutsaldır ancak onlar ne yaptıklarını biliyorlardı. Kutsal bir suikasti sözü bu ülkede hala azınlıkların siyasi suikast kurbani olduklarının göstergesidir. Türkiye insanının buyuk bir kısmı Hrant Dink ismi anıldığında başını öne eğiyor. Karar vermemiz gerekiyor, Biz beyaz güvercinleri, Ermenileri yaşatacak mısınız yoksa bizi yok etmeye devam mi edeceksiniz."