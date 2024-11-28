6 Şubat depreminden ders almayan çimento şirketleri Hatay’da bildiğini okuyor

Yayınlanma: 28.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 kentte yıkıma neden oldu. Kentlerin yeniden inşası ise yandaş şirketlerin rant kapısı haline geldi. Bu bağlamda milyarlarca liralık birçok kamu ihalesi yandaş şirketlere pay edildi. Kullanılan yapı malzemelerinin güvenilirliği ise tartışma konusu oldu. Hatay Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, beton üretimi yapan birçok şirkete özellik, performans, imalat ve uygunluk standardında belirtilen hükümlerini karşılamadığı gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

BETON YÜZSÜZLERİ

Yaptırım uygulanan firmalar şu şekilde: Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Opal Beton ve Madencilik Anonim Şirketi, Asdur Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Gür-Kal İnşaat ve Malzemeleri Ticaret Madencilik Limited Şirketi, OYAK Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi, Mimaray İnşaat Anonim Şirketi.

Antakya Çevre Koruma Derneği avukatı Ecevit Alkan, “Beton üretimi yapan birçok firmaya yaptırım uygulandı. Bu yaptırımlarda ihlal sayısına ve ihlal durumuna göre önce katlanarak artan para cezası uygulanıyor. Daha sonra bu yaptırım kapatma cezasına kadar gidiyor” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı İnal Büyükaşık ise konuya ilişkin şunları söyledi:

“Binlerce yurttaşımızın yaşamını yitirdiği Hatay’da, yapı üretiminde kullanılmak üzere beton üretimi faaliyetlerinde bulunan firmalarda tespit edilen kusurlar, bölgede inşa edilen yapıların ne kadar güvenli olduğu konusunda endişeleri artırdı. Beton üretiminde niteliği sağlayacak denetimin önemi yaşadığımız son depremlerle iyiden iyiye anlaşılmıştır. Depreme dayanıklı yapıların inşası için kullanılan betonun kalite standartlarına uygunluğunun titizlikle denetlenmesi ve bu konuda herhangi bir ihmale izin verilmemesi gerekmektedir.”