6284 sayılı yasanın gündeme gelmesi partide tartışma yarattı: AKP ‘reddetmedi’

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 08:14

AKP’li kurmaylar, Yeniden Refah Partisi’nin AKP ile ittifak görüşmelerinde “6284 sayılı yasayı ön planda tutarak, el yükseltmeye çalıştıklarını” savundu.

6284 sayılı yasanın “AKP’nin yasası olduğunu” söyleyen kurmaylar, “İstanbul Sözleşmesi gibi 6284 sayılı yasadan da AKP bir anda vazgeçebilir mi” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

“6284 sayılı yasa İstanbul Sözleşmesi ile bir tutulamaz. 6284 sayılı yasanın amacı şiddet gören ya da bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyi ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenliyor. İstanbul Sözleşmesi, Türk aile yapısına uygun bir sözleşme olmadığı gerekçesiyle tek taraflı olarak çekilmişti. Bu iki durum birbiriyle karıştırılamaz.”

ÇELİK 'ÇEKİMSER'

AKP’nin “kadın seçmenler tarafından desteklendiğini” de belirten AKP’li kurmaylar, “AKP, 6284 sayılı yasayı lağvedip kadınlara ‘Kadına karşı şiddete evet’ mi diyecek? Kadına karşı şiddeti savunmamız mümkün olabilir mi?” savunmasını da yaptı.

AKP parti kanadı bu savunmayı yaparken, parti sözcüsü Ömer Çelik’in 6284 sayılı yasa ile “çekimser” açıklama yapması dikkat çekti. Çelik, şunları kaydetti:

“Gayet müspet bir havada geçti bu görüşme. Her siyasi partinin kendi özgün kimliği var ve her siyasi partinin özgün kimliği içerisinde söylediği bazı şeyler ya da programlarındaki bazı hususlar diğer partilerle de çelişebilir. Burada nasıl bir şey olacak? Tabii ki ittifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak. Ortak bir duruş belirlenir."