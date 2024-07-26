‘63 gazeteciyi koruyacak mısınız’

Tekin Bingöl, MHP’nin 154 kişi hakkında hazırladığı dosyayı gündeme getirerek “Bu fişleme yöntemidir. 63 gazetecinin can güvenliğini koruyabilecek misiniz?” diye sordu.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00
‘63 gazeteciyi koruyacak mısınız’
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda insan haklarının korunmasına yönelik sunum yaptı. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP’nin 154 kişi hakkında hazırladığı dosyayı gündeme getirerek “Bu fişleme yöntemidir. 63 gazetecinin can güvenliğini koruyabilecek misiniz?” diye sordu. Bakan soruları yanıtsız bıraktı. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk sorulara tepki gösterdi. Şanlıtürk, “Planlar tutmamıştır. Vazgeçin” dedi.


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