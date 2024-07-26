‘63 gazeteciyi koruyacak mısınız’
Tekin Bingöl, MHP’nin 154 kişi hakkında hazırladığı dosyayı gündeme getirerek “Bu fişleme yöntemidir. 63 gazetecinin can güvenliğini koruyabilecek misiniz?” diye sordu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda insan haklarının korunmasına yönelik sunum yaptı. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP’nin 154 kişi hakkında hazırladığı dosyayı gündeme getirerek “Bu fişleme yöntemidir. 63 gazetecinin can güvenliğini koruyabilecek misiniz?” diye sordu. Bakan soruları yanıtsız bıraktı. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk sorulara tepki gösterdi. Şanlıtürk, “Planlar tutmamıştır. Vazgeçin” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Taksicilerden İBB'ye tehdit!
- Merkez Bankası'ndan mevduat adımı!
- Acun Ilıcalı, Ferdi'ye gelen teklifi açıkladı
- 'Münferit bir olaydır, gereğini yaparım'
- DEM Parti'den 'saldırı' sonrası net uyarı
- Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!
- Gizli Servis ajanından kafa karıştıran sözler!
- Uçuşlar iptal edilecek
- MHP'li Akçay hastaneye kaldırıldı!
- İşte AKP'den alınan belediyelerin SGK borçları!