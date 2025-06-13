68 kişiye mezar olmuştu... Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın iddianamesi '28 ay sonra' tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde bulunan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yıkılması sonucu 68 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmış, 2 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na ilişkin iddianame, depremin üzerinden tam 28 ay sonra hazırlandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla iddianame düzenledi.

BAKANLIK UYARDI, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇMEDİ

İddianamede, hastane binasının yaklaşık 10 yıllık sürece yayılan yazışmalarla depreme dayanıksız olduğunun bilindiği, buna rağmen gerekli tahkik ve güçlendirme işlemlerinin yapılmadığı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün 7 Ekim 2015 tarihli yazısıyla Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne eksikliklerin giderilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı verdiği, ancak bu sürecin tamamlanmadığı belirtildi. Ayrıca, 12 Mart 2021 tarihli Bakanlık onayıyla yıkım karar yetkisinin 81 il valiliğine devredildiği, ancak Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün 3 Haziran 2021 tarihli yazısında "Yıkım kararı alınan hastane binamız bulunmamaktadır" ifadesiyle bu yetkiyi kullanmadığına dikkat çekildi.

İddianamede, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın depreme dayanıksız olduğuna dair herhangi bir yıkım ya da tahliye talebinin ne hastane başhekimliğince İl Sağlık Müdürlüğü'ne ne de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bakanlığa iletilmediği vurgulandı.

Oysa daha önce benzer durumda olan başka sağlık yapıları için yıkım kararları alındığı belirtildi. Ayrıca, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2016 yılında başka bir sağlık binası için deprem tahkik raporlarına dayanarak yıkım kararı verdiği hatırlatılarak, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası için aynı hassasiyetin gösterilmediği ifade edildi.

SORUMLULAR TESPİT EDİLDİ...

İddianamede, İl Sağlık Müdürlerinin, Bakanlık adına taşrada sorumluluk taşıdığı, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden ve gerekli işlemlerin uygulanmasından sorumlu oldukları hatırlatıldı. 2012'de hazırlanan deprem güvenlik tahkik raporundan, 2023'teki yıkıma kadar Hatay İl Sağlık Müdürlüğü görevini Mustafa Kiremitçi, Sebahattin Yılmaz, Ümit Mutlu Tiryaki ve Mustafa Hambolat'ın yürüttüğü, başhekimlik görevinde ise Ömer Akın, Bayram Kerkez, Mustafa Erdoğan, Kemal Günal, Mahmut Bayrakçıoğlu, Yunus Doğramacı ve Sıtkı Sönmez'in bulunduğu kaydedildi.

Diğer sorumlular hakkında da 15 Mayıs 2025 tarihinde 4483 sayılı yasa kapsamında soruşturma izni talep edildiği ve dosyanın ayrılarak başka bir soruşturma numarası üzerinden yürütüldüğü aktarıldı. Mustafa Hambolat hakkında daha önce 7 Şubat 2024 tarihinde soruşturma izni talep edildiği, Bölge İdare Mahkemesi kararıyla izin verilmesinin ardından dosyanın birleştirildiği bilgisi yer aldı. Hambolat'ın Ağustos 2019 ile Mart 2023 tarihleri arasında Hatay İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.

"HAMBOLAT'IN 'ILLIYET BAĞI' BULUNMAKTADIR"

İddianamede şüpheli Mustafa Hambolat'ın ifadesine de yer verildi.

Hambolat, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

İddianamede, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda yaşanan can kayıplarıyla, dönemin İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat'ın ihmali arasında "uygun illiyet bağı" bulunduğu belirtildi. İddianamede, şüphelinin tahliye ya da yıkım kararı almaması yönündeki eylemlerinin, doğrudan bina yıkımına ve can kayıplarına neden olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda olayda yaşam hakkı ve vücut bütünlüğü gibi korunması gereken temel hakların ihlal edildiği değerlendirmesi yapıldı.

Savcılık, Hatay gibi birinci derece deprem bölgesinde bulunan Antakya ilçesinde, öngörülebilir bir afet riski karşısında gerekli tedbirlerin alınmadığını belirtti. İddianamede, Hambolat'ın görev süresi boyunca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, bu nedenle TCK'nın 22/3. maddesi uyarınca "bilinçli taksir" hükümlerinin uygulanması gerektiği kaydedildi. İddianamenin sonuç bölümünde, şüphelinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılması talep edildi.

MUSTAFA HAMBOLAT KİMDİR?

6 Şubat depremleri döneminde Hatay İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Mustafa Hambolat, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti ancak aday listesinde yer almadı. Depremlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Hambolat hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Hambolat, halen Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapıyor.