6’lı masa kurmayları aralıkta sahaya inerek parlamenter sisteme geçişi anlatacak

16 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

DEVA Partisi genel merkezinde önceki gün bir araya gelen liderler, sistem değişikliğiyle ilgili hazırladıkları anayasa metninin 28 Kasım’da açıklanacağını belirtti.

6’lı masanın kurmaylarının, güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik anayasa metnini açıkladıktan sonra ortak programlarla il il bu çalışmayı yurttaşlarla paylaşacağı öğrenildi.

Partilerin yine Türkiye’nin farklı illerine yaptığı ziyaretlerle “hükümet sistemi-ekonomi ilişkisi” gibi konuları yurttaşlara anlatacağı ve masanın çözüm önerilerini sunacağı aktarıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başörtüsü ve aile yapısıyla ilgili anayasa değişikliği ve referandum önerisinin de gündeme geldiği öğrenildi. Toplantıda liderlerin, “Erdoğan’ın referandumu seçimlere yönelik bir hamle olarak kullanmak istediğini değerlendirdiği” aktarıldı.

"ÇOĞUNLUĞU ALACAĞIZ"

Liderlerin, Erdoğan’ın anayasa değişikliği önerisiyle ilgili, “Şu an bile uymadığı anayasayı değiştirmeyi öneriyor. Bir maddeyi değiştirmek yerine, seçimden sonra biz Meclis çoğunluğunu alacağız ve halka anlattığımız metni uygulayacağız” dediği kaydedildi.

28 Kasım’da anayasa metnini açıklayacak 6’lı masanın, bu açıklama için 28 Şubat’ta Bilkent Deklarasyonu’nun kamuoyuyla paylaşıldığı organizasyona benzer bir program yapması bekleniyor. 6’lı masanın kurmaylarının farklı illerde düzenleyecekleri toplantılarla bu metni halka anlatacakları öğrenildi. Kurmayların, “Ekonomi üzerinden masanın çözüm önerilerini aktaracağı” belirtildi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın katılımıyla ilgili kurmaylar, “Masanın bir yıldır oturan düzeni var. Bu şekliyle de yoluna devam edecek” değerlendirmesini yaptı.