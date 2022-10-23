Fatih Erbakan'dan 'altılı masa'ya: 'Dış güçlerle neyin pazarlığı yapılıyor?'

23 Ekim 2022 Pazar, 17:55

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Zonguldak'taki 2. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında altılı masayı hedef aldı. Erbakan "Altılı masanın seçim öncesi peş peşe sır ziyaretleri ne anlama geliyor? Dış güçlerle, dünya siyonizmiyle neyin pazarlığı yapılıyor? Kapalı kapılar arkasında ne görüşülüyor? Bu milletten ne gizleniyor? " dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine değinen Erbakan, "Kaçar gibi koşa koşa Amerika'ya gitti. Basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu. 'Ne yaptınız bu 8 saatte?' deyince, 'Hamburger yedik.' diyor. 'Hamburger yemek 8 saat sürer mi?' deyince, diyor ki '4 saat gidiş, 4 saat geliş yol vardı, onun için 8 saat oldu.' Tamam, buna da tamam. Hamburger yemeyi neden gazetecilerden saklıyorsun? Hamburger yemeye gidiyorsa bir insan 4 saatte gitse, 8 saatte gitse gazetecilerle beraber, korumalarla beraber gidersin. Bunda gizlenecek ne var?" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Londra'daki Chatham House'a gittiğini söyleyen Erbakan "Dünya siyonizminin en önde gelen kuruluşlarından, bir düşünce kuruluşu. Bu Chatham House kendisine ödül verdi. Orada konuşma yaptı, fotoğraflar çektirdi. Arkasından Türkiye'de, İstanbul kar esareti altındayken İngiltere Büyükelçisi ile gizli balık yemeğinde olduğu ortaya çıktı. Şubat ayında Amerikan Büyükelçisi hemen belediye başkanı olduktan sonra koşa koşa Sayın İmamoğlu'na ziyarete geldi. Nedir bu gizli saklı görüşmelerin gündemi? Bu aziz milletten neyi saklıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İYİP heyetinin de ABD'yi ziyaret ettiğini belirten Erbakan "Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşüyor. 'Biz dış politikayı konuştuk, Irak, Suriye meselesini konuştuk.' Şimdi sırası mı tam seçimlere giderken? İktidar olursunuz o zaman zaten Amerika ile Amerikan Dışişleri ile masaya oturup konuşursunuz, o ayrı bir şey. İktidar olmadan, daha muhalefetteyken tam da seçimlerin arifesinde koşup gidiyorsun. Bundan daha da fecaati, bundan 8 ay önce Council on Foreign Relations (CFR) olarak bildiğimiz Amerikan derin devleti yani dünya siyonizminin en önde gelen kuruluşu, bu kuruluşun Orta Doğu ve Türkiye Politikaları Şefi Steven Cook açıklama yaptı: 'İYİ Parti yetkilileri bizden randevu talep ettiler.' dedi. Steven Cook'un açıklamasıyla bu da ifşa olmuş oldu" dedi.

Erbakan, "Altılı masanın seçim öncesi peş peşe sır ziyaretleri ne anlama geliyor? Dış güçlerle, dünya siyonizmiyle neyin pazarlığı yapılıyor? Kapalı kapılar arkasında ne görüşülüyor? Bu milletten ne gizleniyor? Bunları sormak elbette ki bizim de aziz milletimizin de hakkıdır. Biz Yeniden Refah Partisi olarak ziyaretlerimizi doğrudan doğruya milletimize yapıyoruz" dedi.