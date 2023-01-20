6’lı masadan önce ‘İstanbul Sözleşmesi’ ayarı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 06:27

6’lı masa liderlerinin 26 Ocak’ta yapacağı toplantıda “Ortak Hükümet Programı”na son şeklini vermesi bekleniyor. Masadaki bazı partilerin üzerinde farklı görüşlere sahip olduğu bilinen “İstanbul Sözleşmesi” konu başlığının programda nasıl yer alacağı merak ediliyor.

Parti kurmayları ilan edilecek metinde “İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili bir maddenin de yer alabileceğini” söylerken programda sözleşmeden “Önceki metinlerde olduğu gibi ‘kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına uluslararası sözleşmeler uygulanacak’ ifadesiyle söz edilebileceği” kaydediliyor.

Sözleşmenin feshedilmesiyle ilgili kararı Danıştay’a taşıyan ilk isimlerden biri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’di. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yeni yılın ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada “2023, İstanbul Sözleşmesi’nin hayata geçtiği yıl olacak” demişti.

Daha önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temal Karamollaoğlu, “Kanunlar çıkardık, İstanbul Sözleşmesi’ni kabul etti Türkiye. Ne oldu?” demişti.

