6’lı masanın liderleri bugün İYİ Parti Genel Merkezi’nde 11. kez bir araya gelecek

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 06:38

6’lı masa bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde 11. kez bir araya gelecek. Partilerin kurmayları toplantının odak noktasının 30 Ocak’ta açıklanacak “Ortak Hükümet Programı” olacağını belirtirken “ortak aday” konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Liderlerin bir isimden çok “belirleme usulüne ilişkin bir değerlendirme yapacağı” kaydediliyor.

İYİ Parti lideri Akşener, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili “26 Ocak’ta aday belirleme yolunu, yöntemini konuşmaya başlayacağız” demişti. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da gazetemize yaptığı değerlendirmede, “Adaylık da dahil bu karar alma süreçleri daha erkene alınmalı” ifadelerini kullanmıştı. Parti kurmayları, toplantıyla ilgili “Liderler ağırlıklı olarak ortak hükümet programını konuşacaktır. Göreve geldikten sonra neleri yapacağımızı açıklamış olacağız. Adayın yapacağımız açıklamanın önüne geçmesini istemiyoruz” değerlendirmesini yapıyor.

KURMAYLAR AÇIKLAYACAK

Öte yandan 30 Ocak’ta ATO’da yapılacak “Ortak Hükümet Programı” tanıtım toplantısında 6 parti kurmaylarının programı madde madde açıklayacağı söylenirken, genel başkanların birlikte sahneye gelerek programı imzalayacağı belirtiliyor.