6’lı Masa’nın seçim sonrası için yol haritasının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi: ‘Kritik konuları aşarız’

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Seçimlere bir yıldan az süre kalmışken güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelen 6’lı masanın bundan sonraki süreçte ne yapacağı merak ediliyor. Masanın önüne “Baskın seçim olursa partiler hazır mı?”, “İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin ‘görüş ayrılığı’ kriz yaratır mı?”, “Partiler bir ön protokol hazırlayabilir mi?” ve “Sığınmacıların geri dönüşü için Esad yönetimiyle görüşülmesine tüm partiler destek verir mi?” gibi sorular getiriliyor. 6’lı masanın kurmayları, partiler için “sorunlu” olarak gösterilen bu başlıklara ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulundu ve şu yanıtları verdi:

- ÖN PROTOKOL: Demokrat Parti kaynakları, ön protokol çalışması olup olmayacağına ilişkin “İktidarın yol haritası olarak değerlendireceğimiz bir çalışma yapılacak. İktidara geldiğimizde farklı görüşler olarak uzlaşmış ve yönetmeye hazır olacağız. Göç sorunu, ekonomi ve parlamenter sistem için çalışıyoruz. Biz bu üç ana başlığa odaklanarak çözüm buluyoruz” yorumunu yapıyor. Saadet Partisi kurmayları da “ülkenin nasıl yönetileceği” ve “sorumluluk paylaşımına” yönelik çalışmaların yapılacağını aktararak, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem öncesi belli bir süre geçecek. Bu süreç parlamentoda işleyecek. Sorunlarla nasıl mücadele edileceğine dair de bir protokol yapılacaktır” değerlendirmesini yapıyor. Gelecek Partililer de “ortak seçilecek adayın partilerin belirlediği ilkelerle hareket edeceğini” söylüyor.

- İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: Saadet Partisi kurmayları, “İstanbul Sözleşmesi bizim için önemli bir konu. Tüm teknik boyutlarıyla masaya yatırdığımızda, kadın cinayetlerinin önlenmesi noktasında herkesin sözleşmeye atfedilen önemin sağlanacağı formülleri üretilebileceğini düşünüyoruz. Henüz bunu konuşmadık ancak bütün bu kriz alanlarının rahatlıkla çözüleceğini düşünüyoruz” görüşünü kaydediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlülüğe koyacağına yönelik vaadini değerlendiren Saadet Partililer, “Her parti iktidara geldiğinde yapacaklarını vaadeder. İttifaklarda herkes birbirinin endişesine göre hareket edecektir. Bunun sorun oluşturacak bir başlık olacağı kanaatinde değiliz” diyor.

- SURİYE’YLE GÖRÜŞME: Gelecek Partisi kurmayları sığınmacıların dönüşü için Esad yönetimiyle görüşme konusunda partilerin uzlaşıp uzlaşamayacağına ilişkin, “Biz de güvenli ortam sağlanırsa dönmelerini istiyoruz ve buna masadan hiçbir parti karşı çıkmaz” değerlendirmesini yapıyor. Saadet Partililer de “Aşılamayacak bir şey olacağı kanaatinde değiliz, hatta daha ileri derecede bir ittifak olacağını düşünüyoruz” görüşünü paylaşıyor.



SEÇİME HAZIRIZ

Gelecek Partililer, baskın seçim ihtimaline ilişkin “Böyle bir durumda birer hafta içinde karar verilmesi gerekir. Ancak o süreçte de kriz çıkmaz. Tartışmalar mutlaka olur ama 6’lı masa kendi esnekliğini buldu” yorumunu yaparken CHP kaynakları da “Seçimi yarın yaparlarsa biz de yarına hazır oluruz” diyor.