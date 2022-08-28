Selçuk Özdağ: Seçim sonrası 'Temiz Eller Operasyonu' olacak

28 Ağustos 2022 Pazar, 14:44

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, dün akşam KRT’de katıldığı programda, sanatçı Gülşen’in nisan ayında bir konser sırasında kendi ekip arkadaşları arasında kullandığı sözleri nedeniyle tutuklanması ve Sedat Peker’in ortaya attığı rüşvet iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdağ, şunları söyledi:

“Gülşen adalet yerine gelsin diye tutuklanmadı, Gülşen’in ancak densizlik denebilecek ifadesine şiddetle ve toplu olarak karşı çıkan yargı burada Sedat Peker’in iddialarına, ifşaatlarına ve ispat ettiklerine karşı duyarsız. Kulaklarını tıkamış, gözlerini kapatmış vaziyette, kör numarası yapıyor, sessiz kalıyor. Başsavcılar herhangi bir cümleden resen soruşturmalar açarken, bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorlar.

"İKTİDAR DEĞİŞİMİYLE BERABER YAPILACAK"

Eğer Türkiye’de İtalya’da olduğu gibi bir Temiz Eller Operasyonu yapılsa ki, bir iktidar değişimiyle beraber yapılacak. En fazla 10 ay kaldı yani 7 ay ile 9 ay arası bir süre var erken seçime. Seçim sonrasında Türkiye’de bir Temiz Eller Operasyonu olacak.

Bakın Türkiye’deki çoğu rektör, çoğu genel müdür, çoğu siyasetçi, çoğu belediye başkanı, çoğu bakan, bütün samimiyetimle söylüyorum, mal varlıklarının birinci derece ve ikinci derece akrabalarıyla beraber mal varlıklarının hesabını veremeyecekler. Sedat Peker’in söyledikleri şimdilik devede tüy. Bakın devede kulak demiyorum, devede tüy diyorum. Esas o zaman Türkiye’de ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Ve gerçekten Türkiye’de kimin hukuksuzluk yaptığı kimin devletin imkanlarını kullanarak çetecilik yaptığı modern mafyacılık yaptığı ve de devletin imkanlarını birilerine peşkeş çektiği, buradan milyon dolarlar kazandıklarını göreceğiz."