6'lı masayı hedef alan Erdoğan'a CHP'li Erkek'ten sert tepki: 'Soruların çalındığı zaman söylediklerini hatırlatıyoruz'

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin yaptığı açıklamada 6'lı masayı hedef alarak, "FETÖ’cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı" dedi.

Erdoğan açıklamasının devamında, "Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra, ben ÖSYM Başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen, 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık" ifadelerini kullandı.

"UTANIYOR MUSUNUZ?" DİYE SORDU

Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarına CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Erkek paylaşımında, Erdoğan'ın geçmişteki sözlerini hatırlatan bir videoya da yer vererek, "AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, KPSS skandalıyla ilgili "FETÖ'cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek..." demiş. FETÖ ile kol kola yürüdüğü dönemde soruların çalındığı zaman söylediklerini hatırlatıyoruz! Utanıyor musunuz?" diye sordu.