6'lı masayı hedef alan Erdoğan'a CHP'li Erkek'ten sert tepki: 'Soruların çalındığı zaman söylediklerini hatırlatıyoruz'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "FETÖ’cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek" sözlerine sert tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin yaptığı açıklamada 6'lı masayı hedef alarak, "FETÖ’cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı" dedi.
Erdoğan açıklamasının devamında, "Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra, ben ÖSYM Başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen, 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık" ifadelerini kullandı.
"UTANIYOR MUSUNUZ?" DİYE SORDU
Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarına CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Erkek paylaşımında, Erdoğan'ın geçmişteki sözlerini hatırlatan bir videoya da yer vererek, "AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, KPSS skandalıyla ilgili "FETÖ'cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek..." demiş. FETÖ ile kol kola yürüdüğü dönemde soruların çalındığı zaman söylediklerini hatırlatıyoruz! Utanıyor musunuz?" diye sordu.
AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, #KPSS skandalıyla ilgili "FETÖ'cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek..." demiş. FETÖ ile kolkola yürüdüğü dönemde soruların çalındığı zaman söylediklerini hatırlatıyoruz!— Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) August 6, 2022
Utanıyor musunuz? pic.twitter.com/bK4hBAF3Gq
Video Haberler
- Sakarya’da ormanlık alanda korkutan yangın
- Kalbinden bıçaklandı: Hasancan cinayetinde yeni gelişme
- Tartışma sonrası 'taksi üstünde' yolculuk
- Çocuğunu kurtaran anne, akıntıya kapılarak boğuldu
- Babacan, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
- Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
- Türkmen'in İmamoğlu'na teşekkürü tartışma yarattı
- Semih Sergen hayatını kaybetti