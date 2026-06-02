8 kişi yanarak ölmüştü... Denizli'deki kazada yeni bulgu: 'Araç Takip Sistemi' kapalıymış

Denizli’de, Mustafa Merdün'ün (50) kullandığı Pamukkale Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, 31 Mayıs Pazar günü Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ateş topuna dönüştü. Kazada, biri bebek 8 kişi yaşamını yitirdi, 33 yolcu da yaralandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs firmasını yakın markaja aldı. ANKA Haber Ajansı, Ankara‘da yürütülen çalışmalar kapsamında kazaya karışan firma ve sürücü ile ilgili çarpıcı bazı bulgulara ulaştı.

"EMİNE FİRMASI" ADINA TESCİLLİ

45 BAH 834 plakalı otobüs, Pamukkale Ulaşım Seyahat ve Turizm Hizmetleri A.Ş. adına biletli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere düzenlenen yetki belgesi kapsamında "EMİNE firması" adına tescilli olduğu kaydedildi.

Taşıma kapasitesi 42 koltuklu otobüsün, araç muayene süresinin dolmak üzere olduğu, 11 Haziran’dan sonra muayeneye girmesi gerektiği belirlendi.

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden söz konusu otobüsle tarifeli gerçekleştirilen en son seferin 30 Mayıs 2026’da İzmir/Bornova’da ve Antalya/Alanya’da sona ereceği, ara duraklardaki indirme ve bindirme dahil 45 yolcu bildirildi.

Taşıta ilişkin ATS bilgisinin firma tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iletilmediği ortaya çıktı. ATS; otobüsün konumunun, hızının, rotasının ve durumunun GPS uyduları ve hücresel ağlar üzerinden kesintisiz izlenmesini sağlıyor.

Sektör kaynakları, ATS bilgisinin Ulaştırma Bakanlığı’na bildirilmemesinin nedenine ilişkin olarak ANKA Haber Ajansı'na, "Bu sistem, güvenli ve planlı seyahat açısıdan önemlidir. Otobüslerde, bu sistemin kapatılması veya devre dışı bırakılması genellikle denetimlerden kaçma, kural ihlallerini gizleme amaçlıdır. Bu bağlamda, ATS bilgisinin Ulaştırma Bakanlığı'na verilmemesi ciddi bir sorundur" değerlendirmesini yaptı.

Sürücü Mustafa Merdün’ün, kasten yaralama ve Vergi Usul Kanunu’na aykırı bazı fiillerden ceza aldığı da ifade edildi.