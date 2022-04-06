8 Mart'a katılan öğrencilerin bursları kesildi: Anayasal hak ne zamandan beri 'terör' ve 'anarşi' sayılıyor?
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Antalya’da düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü sırasında gözaltına alınanlardan üniversite öğrencilerinin bursları kesildi. CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek, öğrencilerin durumunu TBMM gündemine taşıdı.
Antalya’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Feminist Gece Yürüyüşüne katılan gruba polis müdahale etmiş, kadın ve erkeklerinde arasında yer aldığı içinde avukatlarında olduğu 40 kişi gözaltına alınmıştı.
Yürüyüşe katılan üniversite öğrencilerine ise Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nden Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne gelen yazı gönderilerek "terör ve anarşi olaylarına karıştıkları" iddiası ile burs ve kredileri kesilmeye başlandı. CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek, öğrencilerin burslarının kesilmesi ve yurtlarda kalan öğrencilere idari soruşturma açılmasının gerekçesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na yazılı soru önergesi ile sordu.
"ANAYASAL HAK NE ZAMANDAN BERİ 'TERÖR' VE 'ANARŞİ' OLDU?"
Zeybek yaptığı önergeye dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
“8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Antalya’da Feminist Gece Yürüyüşüne müdahale edilmesi ve izin verilmemesinin gerekçesini açıklayamayan AKP iktidarı, şimdide yürüyüşü katılan üniversite öğrencilerinin burs ve kredilerini kesmeye başladı. Emniyet’ten gelen yazı ile adeta kendi mahkemesini kurup, kendi yargılayan, hüküm veren ve infaz eden bir kurum gibi hareket eden Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü hangi somut ve adli gerekçe ile öğrencilerin terör ve anarşi olaylarına dâhil olduğunu açıklamalıdır. Anayasal hak olan tüm barışçıl gösteri ve yürüyüşler ne zamandan beri terör ve anarşi sayılmaktadır. Yürüyüşe katıldıkları gerekçesi ile bursları kesilen öğrenciler bu aylıklarla hayatlarını idame ettiren gençler, bu burs ve kredileri keserek öğrencileri iyice zor duruma bırakmaya kimsenin hakkı yoktur.”
CHP’li Zeybek, üniversite öğrencilerine verilen bu cezaların idari yargıya taşınması gerektiğini belirtti.
CHP Antalya Milletvekili Zeybek verdiği önergede şu sorulara yer verdi;
- Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Feminist Gece Yürüyüşüne katılan kaç öğrencinin burs veya kredileri kesilmiştir? Öğrencilerin kredi ve burslarının kesilme sebebi nedir?
- Feminist Gece Yürüyüşüne katıldıkları gerekçesi ile KYK yurtlarında kalan öğrencilerin kaçına idari soruşturma açılmıştır?
- Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili yazısı üzerine öğrencilerin katıldığı anayasal hak arama eylemi terör ile nasıl ilişkilendirilmiştir? Bu yazıya istinaden öğrencilerin terör ve anarşi olaylarına karıştığına dair kurumunuza iletilmiş mahkeme kararları var mıdır? Var ise nedir?
- Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili yazısı ve Genel Müdürlüğü mevzuatı Burs/Kredi Verilmeyecek Haller kısmında yer alan haller nedeniyle Antalya’da kaç öğrencinin 2021-2022 yıllarında burs/kredisi kesilmiş, KYK yurtlarında kalan kaç öğrenciye idari soruşturma açılmıştır?
- Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü mevzuatı gerekçesi ile burs ve kredisi kesilen öğrencilerin kaçı kurumu dava etmiş ve dava sonuçlarına göre tekrar burs/kredi hakkına geri kavuşmuştur?
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