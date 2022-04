Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan öğrencinin bursu kesildi

05 Nisan 2022 Salı, 07:49

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Merih Talha Aydın’ın Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) aldığı öğrenim kredisi, “Anarşi ve terör olaylarına karıştığı, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici davranışlarda bulunduğu” gerekçesiyle kesildi.

Aydın, bursunun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü’ne katıldığı için kesildiğini söyledi.

Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'nde biraraya gelen Antalya Kadın Platformu üyeleri ile polisler arasında çıkan arbedede 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Merih Talha Aydın da yer aldı. Eylem gecesi yaklaşık 5 saat gözaltında tutulan Aydın, sabaha karşı serbest bırakıldı.

BAKANLIKTAN YAZI GELDİ, BURSU KESİLDİ

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, 8 Mart eylemi üzerinden geçen bir ay sonra (4 Nisan 2022) Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Aydın’a yazı geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yazısı uyarınca gönderilen tebliğde şu ifadelere yer verildi:

“Genel Müdürlüğümüz mevzuatı gereğince, burs/kredi verilmeyecek haller 'öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğrenim gördüğü veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarında bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar, vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya birkaçını bulunduran öğrencilere verilmez' hükmüne amirdir. Bu sebeple, genel müdürlüğümüzden .................... numara ile almakta olduğunuz bursunuz ilgi yazıya istinaden kesilmiştir”

‘BİZ KORKMAYACAĞIZ, MÜCADELEMİZ BU ŞEKİLDE BASTIRILAMAZ'

KYK tarafından aldığı bursun 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne katıldığı için kesildiğini savunan Aydın, “Ben hem LGBTİ+ aktivistiyim hem de insan hakları aktivistiyim. Bu yüzden de 8 Mart eylemlerine katıldım. O gün bizleri saat 22.00 gibi gözaltına aldılar ve gece 03.00 sularında anca serbest bıraktılar. Konu kadın hakları, LGBTİ+ hakları olduğu zaman her zaman bizlere baskı uyguluyorlar. Bursum da bugün gelen yazı ile kesildi. Biz sadece haklarımızı savunduk. Bu şekilde korkutmaya çalışıyorlar. Fakat biz korkmayacağız, mücadelemiz bu şekilde bastırılamaz” diye konuştu.