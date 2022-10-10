8,4 milyonluk makam aracı: 'Türkiye’ye bu kadar katkısı var mı?'
Kempo Federasyonu'na ait olduğu iddia edilen 8,4 milyonluk makam aracı gündem oldu. Aracın fotoğrafını paylaşan Habertürk muhabiri Rahim Ak, "Bu federasyonun Türkiye’ye bu kadar katkısı var mı?" diye tepki gösterdi.
Habertürk Ekonomi Muhabiri Rahim Ak, sosyal medya hesabından Kempo Federasyonu'na ait olduğu iddia edilen 8.4 Milyonluk makam aracının fotoğrafını paylaşarak eleştirdi.
Türkiye Kempo Federasyonuna ait makam aracının fotoğrafını paylaşan Rahim Ak, şu ifadeleri kullandı:
"Dolar neden yükseliyor? Cari açık neden durmuyor? Bu Kempo Federasyonu makam aracı. Mercedes-Benz S 400 d. Tam 8.403.000 TL. Bu federasyonun Türkiye’ye bu kadar katkısı var mı? Benim vergimle bu hovardalığı neden yapıyorsunuz? Bu akılla cari açık, dolar, enflasyon nasıl düşsün?"
"Kempo" Japon dövüş sporu olarak biliniyor.
İşte AK'ın paylaşımları:
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Rusya, Ukrayna'ya füze yağdırdı
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Babacan'dan 'baskın seçim' açıklaması
- Soyer açıkladı, İmamoğlu tebrik etti