Sakarya Valisi azmetti 6 ayda 3 ihaleye çıktı: JBL ses sistemli 4 çeker makam aracı aldı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 10:41

Sakarya Valiliği yeni bir makam otomobili almak için ihaleye çıktı. Kamu İhale Kurumu’na verilen ihale dosyasının adı “Sakarya Valiliği Makam ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Bünyesinde Kullanılmak Üzere 3 adet 4x4 Pick-Up Arazi Aracı Alımı İşi” olarak belirlendi.



Bir yıl boyunca kiralanacak araçların ayrıntıları dosyada verildi. Valilik 4 Ekim 2021’de ihale onayı aldı. İlk ihaleyi 1 Kasım 2021’de gerçekleştirdi. İhale şartnamesinde detayı verilen lüks arazi araçlarının en ince ayrıntısına kadar özellikleri aktarıldı. 2393 cc motor hacmi, en az 150 beygir motor gücü, Radyo ve CD çalar, direksiyon ısıtma gibi aranan donanımlar dosyada yer aldı. Fakat ilk ihaleye giren olmayınca alım iptal oldu. Valilik bu sefer ocak ayında yeniden ihaleye çıkmak zorunda kaldı. İlk ihale açık olarak yapılırken ikincisinde valilik işini sağlama aldı ve “pazarlık usülü” ihaleye çıktı. Bu kez teknik şartnamede yer alan özelliklere Radyo ve CD çaların yanına “JBL marka ses sistemi” de eklendi. Aynı ihale dosyası ile 11 Ocak 2022’de tekrarlanan ihale bu sefer “bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin, yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle” iptal oldu.

6 AYDA 3 DEFA İHALEYE ÇIKTI

Valilik makam aracı almak için çıktığı yoldan dönmedi. İhale aynı teknik şartname ile yenilendi. Valilik ikinci denemede de istediği aracı temin edemeyince üçüncü hakkını kullandı. 10 Mart’ta üçüncü deneme için ihale onayı alındı. 8 Nisan’da ihale yapıldı. Sandıkçı Oto Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1 milyon 909 bin 500 TL teklif veren ve ihaleye giren tek şirket oldu. 31 Mayıs’ta sözleşme imzalandı. Sakarya Valiliği üçüncü ihalede istediğini aldı. İhalenin yaklaşık maliyeti ise 2 milyon 373 bin 800 TL.

TEKNİK ŞARTNAMEYE ‘EMOJİ’ KOYDULAR

Sakarya Valiliği’nin ihalesinin teknik şartnamesinde süreç devam ederken eklentiler yapıldı. İlk şartnamede güvenlik özellikleri bölümünde “EBD (veya muadili)” yazılırken ‘gülen emoji’ koyulduğu görüldü. İkinci ihalede de emoji yer aldı. Son ve alımın yapıldığı ihalede ise koltuk, direksiyon ısıtma ve ses sistemi markası da eklendi.