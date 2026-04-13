9 işçi toprak altında kalarak ölmüştü: İliç maden faciasında mütalaa sunuldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada 13 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan cezalandırılmasını talep edilirken sanıklardan birine ayrıca "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçundan da ceza verilmesi istendi.

Mütalaada ayrıca 23 sanık hakkında beraat, firari 7 sanığın dosyasının ise ayrılmasını talep edildi. Davada 3'ü tutuklu 43 sanık yargılanıyor.

Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat 2024'te meydana gelen toprak kaymasında Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı heyelanla ilgili Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama devam ediyor.

MÜTALAA SUNULDU

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını hazırlayarak celse arasında mahkemeye sundu. Mütalaada, olayla ilgili "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" ve "çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından soruşturma başlatıldığı, 43 sanık hakkında iddianame düzenlenerek kamu davasının açıldığı belirtildi.

Mütalaada, kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporları, sanık savunmaları, katılan beyanları ve dosya kapsamının değerlendirildiği ifade edildi.

Haklarında uzun süredir yakalama kararı bulunan sanıklar ile bilirkişi raporu sonrası suç duyurusunda bulunulan kişilere ilişkin soruşturmaların sonucunun beklenmesinin dosyayı sürüncemede bırakabileceği kaydedilen mütalaada, şahsi sorumluluk ilkesi gereği kusurların her sanık yönünden ayrı ayrı belirlendiği, yakalama infazlarının ve ilgili soruşturmaların ise tefrik edilerek yeni esas üzerinden yürütüleceği bildirildi.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYALARININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ

Mütalaada, yakalama kararı bulunan SSR firmasının yöneticisi William Keith M, operasyon direktörü Kenan Ö, tasarım mühendisleri Luis Q. ve Vinh Luu D L, kontrol mühendisi Kevin James G, proje sorumlusu Kevin Joseph R. ve üst düzey yönetici John H. hakkındaki dosyaların ayrılması talep edildi.

Şirketin Türkiye'deki en yetkili yöneticisi konumundaki tutuklu sanıklar Iain Ronald Guille ve kıdemli jeoteknik mühendisi Ali Rıza Kalender'in asli kusurlu olduğu ifade edilen mütalaada, mühendis Berkay M, bakım müdürü Abdulkadir C, denetim sorumlusu Osman B, proje başmühendisi Karabey T, yatırım projeleri müdürü Shaun Keady S, yığın liç baş mühendisi Mehmet Alperen T, oksit proses müdür vekili Kaan T, kıdemli proje inşaat mühendisi İshak A. ve denetçi mühendis Bürgehan A'nın alt düzeyden tali kusurlu, maden şirketinin iş güvenliği müdürü tutuklu sanık Selçuk Çiftlik'in tali kusurlu ve mühendis Murat B'nin ise tali düzeyde kusurlu olduğu kaydedildi.

Mütalaada, basit taksirin neticenin öngörülememesi, bilinçli taksirin ise sonucun önceden fark edilmesine rağmen istenmemesi olduğu belirtildi. Somut olayda sanıkların görevleri, işin tehlikeli yapısı ve olaydan önce radar cihazının kritik uyarılar vermesi birlikte değerlendirildiğinde, sonucun önceden fark edildiği ancak engellenmediği, bu nedenle bilinçli taksir halinin bulunduğu ifade edildi.

Sanıklar Iain Ronald Guille, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ile Shaun Keady S, Karabey T, İshak A, Berkay M, Abdulkadir C, Murat B, Osman B, Bürgehan A, Mehmet Alperen T. ve Kaan T’nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak iş kazasına neden oldukları, 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı belirtilen mütalaada, sanıkların eylemlerini bilinçli taksirle işledikleri gerekçesiyle 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

CEZANIN ÜST SINIRA YAKIN ŞEKİLDE BELİRLENMESİ İSTENDİ

Sanık Iain Ronald Guille'nin ayrıca "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçundan para cezası ile 2 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ve sanıkların kusur dereceleri dikkate alınarak cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak üst sınıra yakın şekilde belirlenmesi istendi.

Mütalaada, sanıklar Ali Rıza Kalender ve Iain Ronald Guille'nin tutukluluk hallerinin devamı, tutuklu sanık Selçuk Çiftlik hakkında ise tahliye kararının verilmesi talep edildi.

Diğer sanıklar İzzet T, Patrick V, Mehmet Yusuf Ç, Alkın Y, Ahmet Furkan E, Emrah E, Hasan A, Sertan Deniz A, Ahmet Y, Hayriye Öntürk G, Talat B, Dindar T, Ramazan K, Ahmet M, Yusuf Y, Ömer A, Aykut A, Ali Erdi S, Funda A, Metahan D, Ümit K, Velat A. ve Cengiz Yalçın D. hakkında ise beraat kararının verilmesi istendi.

SANIKLARIN YARGILANMASINA YARIN DEVAM EDİLECEK

Heyelana ilişkin 3'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına yarın (14 Nisan Salı) devam edilecek.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 69 sayfalık iddianamede, bu kazalar konusunda uzman ve literatüre hakim bilirkişilerden oluşan heyetin 23 Mayıs ve 7 Haziran 2024'te bilirkişi raporlarını sundukları ve bu raporlar incelendiğinde 43 sanığın kusurlu bulunduğu, 12'sinin asli, 31'inin tali kusurlu oldukları belirtilmişti.

Tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, ayrıca altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi tutuklu sanık Iain Ronald Guille ile tutuksuz sanık Cengiz Yalçın D. ile Kenan Ö'nün "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan da adli para ya da toprak, su veya havada kalıcı etki bırakması halinde ikişer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.