9. Yargı Paketi’nde yeni düzenleme yolda: Bu haliyle geçerse sosyal medya paylaşımları cezalandırılabilecek

Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:56

Güncelleme: 08.05.2024 - 11:56

Yasama yılı bitmeden TBMM’ye gelecek olan 9’uncu Yargı Paketi’nde ‘yeni tip casusluk’ suçları için yeni düzenlemeler yer alacak. İktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi’nin haberine göre, ‘etki ajanlığı’ Türk Ceza Kanunu’na (TCK) girecek. TCK'da tarif edilen ‘casusluk’, ‘ajanlık’ tanımına yeni bir kavram olarak etki ajanlığı da eklenecek.

Yeni düzenleme bu haliyle geçerse artık sosyal medyadaki paylaşımlar 'etki ajanlığı' başlığı altında cezalandırılabilecek.