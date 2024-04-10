9. yargı paketi bayramdan sonra gündeme gelecek

Yargıda yeni düzenleme, bayram sonrası Meclis gündemine gelecek. Hazırlıkları devam eden 9. yargı paketinde özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler öne çıkacak. Pakette hakim ve savcıların terfi sisteminin de güncellenmesi yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 16:37
9. yargı paketi bayramdan sonra gündeme gelecek
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Adalet Bakanlığı, hazırlanan 9. yargı paketini bayram sonrası Meclis gündemine sunacak. 

Paketin öncelikli maddelerinden biri, cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenleme olacak. Bu doğrultuda, denetimli serbestliğin cezayla orantılı hale getirilmesi öngörülüyor.

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

SOYADI DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.

İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

HAKİM VE SAVCILARIN TERFİ SİSTEMİ GÜNCELLENECEK

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.  


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