9 yıldır aranıyordu: Erdoğan'ın diploma örneği kafa karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tartışmalı diplomasının noter onaylı örneği paylaşıldı. Ancak İletişim Başkanlığı’nın verdiği bilgilerle Marmara Üniversitesi’nde yapılan açıklama birbirini tutmadı.
Eskİ YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 yıldır aranan diplomasıyla ilgili “Araştırdım ama bulamadım” sözleri sonrası başlayan tartışma devam ediyor. Hürriyet gazetesi İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a dayandırarak Erdoğan’ın mezuniyet diplomasının görüntüsünü verdi. Ancak bu paylaşım sosyal medyada tartışıldı. Sosyal medya kullanıcıları bu belgenin noter onaylı olduğunu, gerçeğini görmek istediklerini yazdı.
Ayrıca belgede imzası olanların o dönemde henüz profesörlüğe atanmadığı idda edildi. Marmara Üniversitesi’nin yaptığı açıklamada “1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla 440-687 numaralı geçici mezuniyet belgesi verilmiştir” deniliyor. Oysa İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıkladığı belgelerde mezuniyet belgesinin numarası 440-677. Buna göre Erdoğan’ın sınıf arkadaşlarıyla aradaki yaş farkı da oldukça fazla.
"GERÇEĞİ NEREDE?"
Duruma tepki gösteren İYİ Partili Aytun Çıray, söz konusu belgeler eşliğinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “YÖK’ü sıkıştırmam üzerine bir takım belgeler açıklandı ama diploma hâlâ yok. Neden mi? Anayasa madde 101 ve 130’u okuyun lütfen. Bir de... Anayasa ihlâli mağduriyet yaratmaz!” ifadelerini kullandı.
YÖK'ü sıkıştırmam üzerine bir takım belgeler açıklandı ama diploma hâlâ yok.— Aytun Çıray (@TCAytunCiray) March 25, 2023
Neden mi?
Anayasa madde 101 ve 130'u okuyun lütfen.
Bir de...
Anayasa ihlâli mağduriyet yaratmaz! pic.twitter.com/YYZhO5m2N0
101. MADDE ÖNEMLİ
Çıray’ın dikkat çektiği anasayasanın 101. maddesinde, “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” ifadesi yer alıyor. 130’uncu madde ise anayasanın yükseköğretimle ilgili hükümlerini düzenliyor.
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